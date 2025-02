XS.com Remporte le Prix du 'Meilleur Programme Client VIP' au SV Summit à Oman

FRANCE, February 14, 2025 / Business News / -- XS .com, le fournisseur mondial primé de services financiers et de fintech multi-actifs, est fier d'annoncer qu'il a été honoré du titre prestigieux de "Meilleur Programme Client VIP" lors du Smart Vision Summit (SVS) 2025, qui s'est tenu les 12 et 13 février au JW Marriott Muscat à Oman.Cette distinction souligne l'engagement inébranlable de XS.com à offrir de la valeur et à fournir une expérience de trading unique à ses clients à travers le monde. Le prix récompense le dévouement de l'entreprise à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients VIP en leur proposant un programme de fidélité exclusif. Ce programme spécial est conçu pour récompenser et valoriser les traders les plus fidèles et actifs en leur offrant des privilèges et des avantages sans pareil.En acceptant le prix, Shadi Salloum, Directeur MENA de XS.com, a exprimé sa gratitude, en déclarant :« Nous sommes profondément honorés de remporter le prix du "Meilleur Programme Client VIP" au Smart Vision Summit (SVS) 2025 à Oman. Ce prix reflète le travail acharné et le dévouement de notre équipe, ainsi que la confiance que nos clients nous ont accordée. Nous restons engagés à offrir une expérience de trading unique et à garantir que nos clients disposent des outils et du soutien nécessaires pour réussir dans leurs parcours de trading. »La reconnaissance intervient lors de la présence marquante de XS.com au Smart Vision Summit, où l'entreprise a servi de Sponsor Officiel Mondial. XS.com a présenté ses plateformes de trading avancées, ses solutions de pointe et son service client personnalisé, en interagissant avec les traders, investisseurs et professionnels de la finance tout au long de l'événement.Avec sa présence mondiale et son engagement à faire progresser les services financiers, XS.com continue de fixer des repères dans la fourniture de solutions innovantes et un engagement client exceptionnel.Dr. Mohammed Elnozamy, Président et Directeur Général de Smart Vision, a déclaré :« Nous sommes ravis de couronner XS.com avec le prix du "Meilleur Programme Client VIP" au Smart Vision Summit (SVS) 2025 à Oman. Ce prix témoigne des efforts inégalés de XS.com pour établir de nouveaux repères en matière de qualité dans le trading en ligne. »Le Smart Vision Summit (SVS) 2025 à Oman, une rencontre de premier plan des experts financiers et des leaders de l'industrie, a célébré l'excellence et l'innovation dans le secteur des services financiers.Gagner le prix du "Meilleur Programme Client VIP" met en lumière la capacité de XS.com à maintenir des normes élevées de fiabilité, de satisfaction client et d'excellence technologique dans un marché de plus en plus concurrentiel.Alors que XS.com célèbre cette étape importante, l'entreprise réaffirme son engagement à élever constamment l'expérience de ses clients en développant des outils de pointe, un soutien au trading amélioré et une qualité de service inégalée. Cette reconnaissance sert de puissant moteur pour maintenir et dépasser les standards d'excellence qui sont devenus synonymes du nom XS.com.Revue de l'Entreprise XSLe groupe XS (opérant sous le nom de marque "XS" ou "XS.com") est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès à une large gamme de produits financiers.Fondé en Australie en 2010, XS.com est devenu un leader mondial dans l'industrie FinTech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans différents endroits à travers le monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combinée à une expérience utilisateur efficace, une gestion de la relation de qualité et un excellent service client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau élevé de risque, il est donc possible de perdre la totalité de votre capital. Ces produits ne conviennent pas à tout le monde, et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.À propos de Smart VisionSmart Vision est l’une des plus grandes maisons d'expertise spécialisées dans les marchés financiers internationaux et locaux, dans le domaine de la formation, du développement des compétences et de l'organisation de conférences internationales.Smart Vision est classée parmi les trois premières dans le domaine de la formation et de l’expertise financière dans le monde arabe du secteur financier et des marchés de capitaux.

