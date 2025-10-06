XS.com 于迪拜金融市场颁奖典礼斩获三项大奖
在颁奖典礼上，XS.com 获得三项重量级奖项。第一项“2025 年度百强值得信赖金融机构”（Top 100 Trusted Financial Institutions 2025），彰显了公司在中东及北非地区持续推动创新、保持可靠性和追求卓越的不懈追求。
另外两项奖项则授予了公司高管，以表彰他们的卓越成就：中东及北非地区区域总监 Shadi Salloum 先生荣登“金融市场 50 大领军人物”（Top 50 Leaders in Financial Markets），体现其战略领导力与区域影响力；全球活动主管 Andreea Ilies 女士则被评为“金融市场最具影响力的25位女性”（Top 25 Influential Women in Financial Markets），彰显她在统筹全球金融活动中所发挥的关键作用。
这些荣誉体现了 XS.com 团队的敬业精神、专业能力和创新精神，也展现了他们持续为整个金融行业提供卓越金融解决方案的承诺。
中东金融市场颁奖典礼汇聚了该地区的顶尖专业人士，表彰创新、客户服务及运营卓越的成就。该活动以推动行业领导力和专业发展著称，为识别中东及北非地区的人才并推广最佳实践提供了重要平台。
XS.com 集团首席执行官 Mohamad Ibrahim 表示：
“我们衷心感谢在如此备受瞩目的盛会上获得这些殊荣。这既是对我们坚持创新的认可，也体现了客户对我们的信任。我们将继续努力，为全球金融市场树立新的标杆。”
Smart Vision 集团董事长兼总经理 Dr. Mohammed Elnozamy 补充道：
“很荣幸能够授予 XS.com 这些奖项。他们致力于提供卓越的金融科技和金融服务，为行业树立了标杆，并在中东及北非地区乃至全球产生了深远影响。”
年复一年，该颁奖典礼持续见证顶尖专业人士的杰出成就，确立卓越典范，并展示那些引领全球金融市场未来的创新力量。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
