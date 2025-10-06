XS.com、ドバイの金融市場授賞式で3冠を獲得
このグローバル・マルチアセット・ブローカーは、金融業界における革新的な影響力とリーダーシップを示す3つの名誉ある賞を受賞しました。
授賞式では、XS.comが3つの権威ある賞を受賞しました。
まず「2025年版・信頼される金融機関トップ100」に選出され、MENA（中東・北アフリカ）地域における同社の革新性、信頼性、卓越性への揺るぎない取り組みが評価されました。
残る2つの賞は、XS.comの経営陣の功績を称えるものでした。
MENA地域ディレクターのシャディ・サルーム氏は「金融市場におけるトップ50リーダー」の1人に選ばれ、その戦略的なリーダーシップと地域への影響力が評価されました。
また、グローバルイベント責任者のアンドレア・イリエス氏は「金融市場に影響を与える女性トップ25」の1人として表彰され、世界の金融イベントにおける重要な役割が認められました。
これらの受賞は、XS.comチームの献身、専門性、革新性を象徴するものであり、業界全体に卓越した金融ソリューションを提供し続けるという同社の継続的な取り組みを裏付けるものです。
「中東金融市場アワード」は、地域の主要な金融専門家が一堂に会し、イノベーション、顧客サービス、業務の卓越性における成果を称えるイベントです。
同イベントは、業界のリーダーシップを育成し、専門職の成長を促進する場として知られており、MENA地域の金融業界における優秀な人材とベストプラクティスを表彰・促進するプラットフォームとなっています。
XS.comグループCEOのモハマド・イブラヒム氏は次のように述べています：
「このような名誉ある場で、素晴らしい賞をいただけたことを心より光栄に思います。これらの受賞は、当社のイノベーションへの取り組みと、お客様からの信頼を反映したものであり、今後も世界の金融市場で新たな基準を打ち立ててまいります。」
Smart Visionグループ会長兼マネージングディレクターのモハメド・エルノザミ博士は、次のように述べています：
「XS.comにこれらの賞を授与できることを大変光栄に思います。同社の卓越したフィンテックおよび金融サービスに対する取り組みは、業界の新たな基準を築き、MENA地域を超えてもリーダーシップと持続的な影響力を示しています。」
このアワードは毎年、業界をリードする専門家の功績を称え、卓越性の基準を示すとともに、世界の金融市場の未来を形作るイノベーションを紹介しています。
XS.com 会社概要
XSグループ（ブランド名「XS」または「XS.com」）は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバルなマルチアセット・ブローカーです。
2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、フィンテック、金融サービス、オンライン取引の分野でグローバルリーダーへと成長し、複数の法域でライセンスを取得し、世界各地にオフィスを展開しています。
XS.comは、世界中のトレーダー、機関投資家、ブローカーに対して、深い機関投資家向け流動性と先進的な取引テクノロジーを提供しており、効率的なユーザー体験、高品質なリレーション管理、優れたカスタマーサポートを兼ね備えています。
リスク警告： 当社が提供する商品は証拠金取引であり、高いリスクを伴います。投資元本のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての方に適しているとは限りませんので、リスクを十分にご理解のうえご利用ください。
Smart Visionについて
Smart Visionは、国際・国内の資本市場を専門とし、トレーニング、スキル開発、国際会議の開催などを行う最大級の専門機関の一つです。
同社は、アラブ世界の金融業界および資本市場におけるトレーニングおよび金融専門知識分野で、トップ3に位置付けられる企業です。
XS Editorial Team
XS Group
media.comments@xs.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.