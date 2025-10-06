XS.com, 두바이 금융 시장 시상식에서 3관왕 달성
시상식에서 XS.com은 세 개의 권위 있는 상을 수상했습니다. 첫 번째인 ‘2025년 신뢰받는 금융기관 100대 기업’ 부문은 중동·북아프리카(MENA) 지역 전반에 걸친 혁신, 신뢰성, 탁월성에 대한 회사의 확고한 헌신을 부각시켰습니다.
나머지 두 상은 회사 임원진의 성과를 인정받은 것으로, 샤디 살룸(Shadi Salloum) 중동·북아프리카 지역 총괄 이사는 전략적 리더십과 지역적 영향력을 인정받아 '금융 시장 최고 리더 50인'에 선정되었으며, 안드레아 일리에스(Andreea Ilies) 글로벌 이벤트 총괄 이사는 글로벌 금융 행사 기획에서 핵심적인 역할을 수행한 공로를 인정받아 '금융 시장 최고 영향력 여성 25인'에 이름을 올렸습니다.
이러한 수상은 XS.com 팀의 헌신, 전문성 및 혁신을 입증하며, 해당 분야 전반에 걸쳐 탁월한 금융 솔루션을 제공하기 위한 지속적인 노력을 보여줍니다.
중동 금융 시장 어워즈는 혁신, 고객 서비스, 운영 우수성 분야의 성과를 기념하며 지역 내 선도적 전문가들을 한자리에 모았습니다. 업계 리더십 육성 및 전문성 개발 촉진으로 유명한 이 행사는 중동 및 북아프리카(MENA) 금융계 전반에 걸쳐 인재를 인정하고 모범 사례를 장려하는 플랫폼을 제공합니다.
XS.com 그룹 최고경영자(CEO) 모하마드 이브라힘은 다음과 같이 밝혔습니다:
“이렇게 권위 있는 행사에서 존경받는 상을 수상하게 되어 진심으로 감사드립니다. 이는 전 세계 금융 시장에서 새로운 기준을 계속 설정해 나가는 우리의 혁신에 대한 헌신과 고객의 신뢰를 반영합니다.”
스마트 비전 그룹의 모하메드 엘노자미 (Mohammed Elnozamy) 회장 겸 대표이사는 다음과 같이 덧붙였습니다:
“XS.com에 이 상을 수여하게 되어 영광입니다. 탁월한 핀테크 및 금융 서비스 제공에 대한 그들의 헌신은 업계의 기준을 제시했으며, MENA 지역을 넘어 지속적인 영향력과 리더십을 입증했습니다.”
매년 열리는 이 시상식은 선도적인 전문가들의 성과를 조명하고, 우수성의 기준을 제시하며, 전 세계 금융 시장의 미래를 형성하는 혁신을 선보입니다.
XS.com 회사 리뷰
XS 그룹("XS" 또는 "XS.com"이라는 브랜드명으로 운영)은 광범위한 금융 상품 거래 서비스를 제공하는 글로벌 멀티 에셋 브로커입니다.
2010년 호주에서 설립된 XS.com은 핀테크, 금융 서비스 및 온라인 거래 업계의 글로벌 시장 선도 기업으로 성장했으며, 다양한 관할권에 라이선스를 보유하고 전 세계 여러 지역에 지사를 두고 있습니다.
XS.com은 전 세계 트레이더, 기관 투자자 및 브로커에게 효율적인 사용자 경험, 고품질 관계 관리 및 탁월한 고객 지원과 함께 풍부한 기관 유동성과 첨단 거래 기술을 제공합니다.
위험 경고: 당사 상품은 증거금으로 거래되며 높은 수준의 위험을 수반하며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로, 관련 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다.
스마트 비전 소개
스마트 비전은 교육, 기술 개발 및 국제 컨퍼런스 개최 분야에서 국제 및 국내 자본 시장을 전문으로 하는 최대 규모의 전문 기관 중 하나입니다.
스마트 비전은 아랍권 금융 및 자본 시장 내 교육 및 금융 전문성 분야에서 상위 3위에 올랐습니다.
