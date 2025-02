Proba haalt €1 miljoen op om insetting op te schalen en de agri-foodsector te verduurzamen

Distinction between insetting and offsetting.

Met deze investering helpt Proba wereldwijde voedselketens sneller CO₂-vrij te maken. Duurzaamheid wordt omgezet in een voordeel voor agri-foodbedrijven.” — Sijbrand Tieleman

AMSTERDAM, NETHERLANDS, February 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Proba , een toonaangevend carbon finance-bedrijf, heeft €1 miljoen opgehaald om verduurzaming in de agri-foodsector te versnellen via insetting . De financiering, geleid door Future Food Fund en Yield Lab Europe, met hernieuwde steun van Value Factory Ventures, zal helpen om geverifieerde insetting op te schalen en duurzaamheidsdoelstellingen om te zetten in financiële waarde.Verduurzaming van de agri-foodsector en insettingProba is marktleider om middels insetting de verduurzaming van kunstmest in de agri-foodsector te versnellen. Insetting draait om het verminderen van broeikasgasemissies binnen de eigen toeleveringsketen, in plaats van deze te compenseren met externe projecten. Insetting maakt duurzaamheidsinitiatieven schaalbaar en betaalbaar.De landbouw is een grote veroorzaker van klimaatverandering. Alleen al de uitstoot gerelateerd aan stikstofgebaseerde meststoffen is goed voor 5% van de wereldwijde broeikasgassen, meer dan luchtvaartindustrie en scheepvaart samen. De technologie om deze emissies – van productie tot toepassing – te verminderen, bestaat al. Proba werkt samen met agri-foodbedrijven om verduurzaming door middel van insetting op te schalen.Ondanks de beschikbaarheid van meer duurzame technologieën blijft de adoptie ervan traag, vooral door hoge kosten en een gebrek aan financiële prikkels. Dit is waar insetting een oplossing biedt: duurzaamheidsinspanningen worden vertaald in geverifieerde insetting-certificaten, waarin ketenpartners kunnen investeren om zo duurzame oplossingen te financieren.Insetting richt zich op het reduceren van emissies binnen de eigen toeleveringsketen, waar de impact het grootst is. In tegenstelling tot offsetting, waarbij emissies worden gecompenseerd met externe projecten, zorgt insetting voor een tastbare, meetbare impact die ten goede komt aan alle ketenpartners."Met deze investering helpt Proba wereldwijde voedselketens sneller CO₂-vrij te maken. Duurzaamheid wordt omgezet in een voordeel voor agri-foodbedrijven.” aldus Sijbrand Tieleman, CEO en medeoprichter van Proba. "Verduurzaming in de landbouw is een uitdaging die bedrijven niet alleen kunnen dragen. Het vereist het delen van investeringen, het delen van resultaten en samenwerking binnen de keten. Met de toevoeging van twee ervaren agrifoodtech-investeerders versnellen we onze missie om insetting tot een standaard financieringsinstrument voor duurzaamheid te maken.”Kim Wagenaar, Investment Director bij Future Food Fund, benadrukte de strategische rol van Proba: “Proba maakt grootschalige, betrouwbare insetting mogelijk voor de agri-foodsector. Hun vermogen om echte impact te realiseren, met name bij de lastig te verduurzamen kunstmest-gerelateerde emissies, maakt hen een cruciale speler in de transitie naar duurzamere voedingsketens.”Daan Wilms van Kersbergen, Investment Director bij Yield Lab Europe, voegde toe: “Proba is een uitzonderlijke startup: echte tractie, echte impact en een bedrijfsmodel dat bewijst dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. We zijn enthousiast om deel te nemen."Peter Kleijwegt, Managing Partner bij Value Factory Ventures, bevestigde hun steun: “Proba is een voorbeeld van de impactvolle innovaties waarin wij willen investeren. Hun versnelling in het CO₂-vrij maken van toeleveringsketens is indrukwekkend, en we kijken ernaar uit om onze samenwerking verder uit te bouwen. Proba creëert ook waardevolle synergieën met andere bedrijven in ons portfolio, wat onze impact in agritech en klimaattechnologie versterkt.”Over ProbaProba is een toonaangevende speler in insetting voor de het CO₂-vrij maken van kunstmest en organische meststoffen in de agri-foodsector. Met Proba kunnen bedrijven emissiereducties binnen hun toeleveringsketens kwantificeren, verifiëren en financieren via insetting-certificaten. Dit stelt bedrijven in staat om duurzaamheidsinspanningen om te zetten in verhandelbare certificaten en betere samenwerkingen in de keten te ontwikkelen. Proba zorgt voor aansluiting met erkende kaders en richtlijnen, zoals het GHG Protocol en het Science Based Targets initiative (SBTi). Voor meer informatie, bezoek https://proba.earth Over Future Food FundFuture Food Fund is een Nederlands agrifoodtech VC-fonds, opgericht in 2017. Het fonds richt zich op Seed- en Series A-investeringen in baanbrekende food- en agtech-startups in West-Europa. Het tweede fonds, gelanceerd in 2022, is een climate-impactfonds (SFDR 9) dat innovatieve ondernemers ondersteunt die werken aan de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Met een sterke focus op technologie en innovatie helpt Future Food Fund bij de transformatie van de voedsel- en landbouwwaardeketen, terwijl het tegelijkertijd een positieve impact levert. Voor meer informatie, bezoek https://futurefoodfund.com Over Yield Lab EuropeYield Lab Europe is een impact-investeringsfonds dat zich richt op vroege fase agrifoodtech-bedrijven in Europa. Het doel is om wereldwijde voedsel- en landbouwproductiesystemen duurzamer en efficiënter te maken en tegelijkertijd de winstgevendheid te verbeteren. Yield Lab Europe heeft kantoren in Ierland, Nederland en Frankrijk en heeft tot nu toe 27 investeringen gedaan. Voor meer informatie, bezoek https://theyieldlab.eu Over Value Factory VenturesValue Factory Ventures investeert in baanbrekende startups in Agritech, Food en Climate die disruptieve deeptech-oplossingen ontwikkelen om echte impact te realiseren. Door kapitaal te combineren met hands-on ondersteuning, stimuleren we innovaties die klimaatverandering tegengaan en voedselzekerheid verbeteren – en zo samen maximale impact bereiken. Lees meer op https://valuefactory.vc Voor persaanvragen, neem contact op met:

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.