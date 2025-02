Atlas Renewable Energy nomeia Marty Crotty e Rebecca Cranna para seu conselho administrativo

Atlas Renewable Energy

Marty Crotty e Rebecca Cranna trazem conhecimento operacional, financeiro e comercial para o conselho administrativo da Atlas Renewable Energy.

MIAMI, FL, UNITED STATES, February 12, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, empresa internacional especializada em soluções de energia renovável, nomeou Rebecca Cranna, diretora-gerente e cofundadora da Point Reyes Energy Partners, e Marty Crotty, ex-presidente e diretor de operações da unidade de negócios estratégicos para a Ásia da AES Corporation, para seu conselho administrativo, que trarão amplo conhecimento do setor para fortalecer ainda mais a companhia. Os dois especialistas em energia se unem à Atlas em um momento importante em que a empresa avança em sua estratégia de crescimento e continua amadurecendo sua plataforma de negócios, com planos de atingir quase 5 GW em projetos em operação até o fim de 2025.Com mais de 30 anos de experiência em operações financeiras e governança em empresas de energia como a AES Corporation, TerraForm Global e Cypress Creek Renewables, Cranna tem vivências em operações financeiras, comerciais, gestão de riscos e governança. Seu conhecimento vai ajudar a promover melhoria contínua das operações comerciais gerais da Atlas.Crotty é um executivo de operações com mais de 40 anos de experiência, tendo trabalhado em grandes empresas de energia como a AES Corporation, NRG Energy e EDF Renewables, além da sua própria empresa de consultoria em energia renovável. Possui vasto conhecimento em execução de projetos, estratégia operacional e gestão de ativos, e sua nomeação para o conselho reforça o compromisso da Atlas com a excelência operacional e inovação.“Rebecca e Marty trarão rica experiência em operações para a Atlas e serão fundamentais para apoiar a nossa estratégia de crescimento enquanto amadurecemos a empresa”, disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy. “O forte histórico de Rebecca na área financeira e governança e a ampla experiência técnica e operacional de Marty vão ajudar a nossa capacidade de expandir com eficiência. A nomeação deles para o conselho reforça o nosso compromisso com a busca incessante pela excelência operacional.”“A Atlas provou ser uma empresa com visão clara para acelerar a transição para energia limpa, e seu histórico permitiu que ela alcançasse o crescimento exponencial”, disse Cranna. “É uma honra fazer parte do conselho administrativo da Atlas em um momento tão importante.”“A Atlas construiu uma forte reputação ao entregar projetos de energia renovável de classe mundial”, disse Crotty. “Fazer parte do conselho nesta fase de crescimento da empresa é uma grande oportunidade de melhorar ainda mais a eficiência operacional da Atlas e gerar valor no longo prazo.”Cranna e Crotty unem-se à Atlas enquanto a empresa continua expandindo seu portfólio de energia renovável abrangendo várias tecnologias e expandindo a integração de sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) em seus principais mercados. Com mais de 10 GW em projetos em desenvolvimento atualmente, a empresa está bem posicionada para promover ainda mais a transição energética de grandes clientes corporativos que buscam energia limpa e competitiva.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável com um portfólio de projetos de 8,4 GW, dos quais 2,5 GW estão em fases avançadas de desenvolvimento, prontos para contratação, e 3,6 GW, em operação. A Atlas é especialista em desenvolver, financiar, construir e operar projetos de energia renovável desde 2017. Possui uma equipe experiente com profundo conhecimento do mercado global de energia renováveis, com o histórico mais longo do setor na Iberoamérica.Sua estratégia está focada em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões de desenvolvimento, construção e operação de projetos em grande escala, bem como por uma profunda e duradoura marca em projetos socioambientais e desenvolvimento sustentável.Para mais informações, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/

