2025大湾区教育卓越奖：表彰与庆祝卓越教育

Congratulations to the winner of the inaugural GBA Schools Awards 2025!

热烈祝贺首届大湾区教育卓越奖的所有获奖者!该活动于2月13日在香港万丽海景酒店举行。

此次盛会彰显了大湾区教育工作者的热情与奉献精神。我们为他们的成就感到自豪,并期待他们为教育界继续带来积极的影响。” — 首席执行官兼创始人 - Justin Hardman

HONG KONG, February 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- 首届2025大湾区教育卓越奖在香港万丽海景酒店的盛大晚宴中圆满落幕,表彰了该地区在教育创新与卓越方面的杰出成就。

该奖项由21C Learning(21CL)主办,旨在表彰和庆祝大湾区教育机构和教育工作者的卓越贡献。此次盛会汇聚了教育界人士、管理者和行业利益相关者,共同见证各个教育领域的杰出成就。

2025大湾区教育卓越奖奖项获奖名单如下:

多元化、公平性与包容性奖:表彰在促进多元化、公平性和包容性方面表现卓越的学校。

- 香港李宝椿联合世界书院

教育科技计划奖(K-12):奖励在K-12阶段有效利用教育科技创新教学的学校。

- 广州加拿大国际学校

教育科技计划奖(小学:奖励在小学阶段有效利用教育科技创新教学的学校。

- 白普理学校

教育科技解决方案奖:表彰支持K-12学校未来学习的教育科技平台或产品。

- Bridge AI

体验式学习计划奖:表彰提供卓越实践学习机会的教育项目,使学生获得真实世界的学习体验。

- 香港国际学校

体验式学习供应商奖:表彰在传统学校环境外提供优质体验式学习机会的机构。

- Asia Pacific Adventure

创新设施奖:表彰拥有先进教学设施,提升学习环境的学校。

- 慈幼叶秀美中学

创新营销奖:表彰在市场推广和社区互动方面表现卓越的学校。

- 汉基国际学校

创新教学与学习奖:表彰能够显著提升学生学习成果的创新教学方法。

- ICHK 中学

专业学习与教师发展奖:表彰在教师职业发展和培训方面表现卓越的学校。

- #PubPDasia

STEAM教育奖:表彰在科学、技术、工程、艺术和数学教育(STEAM)方面表现卓越的学校。

- 香港威雅学校

学生自主学习奖(K-12:奖励在K-12阶段鼓励学生主动学习、培养自主学习能力的学校。

- 澳门国际学校

学生自主学习奖(小学):奖励在小学阶段鼓励学生自主学习、培养学习主动性的学校。

- 国际蒙特梭利学校

学校健康与福祉奖:表彰在学生身心健康和福祉方面表现卓越的学校。

- 汉基国际学校

公众选择奖:表彰通过公众投票获得最高票数,并在社区互动方面表现突出的学校。

- 香港美国国际学校(学生自主学习 - K-12)

- 香港李宝椿联合世界书院(体验式学习计划)

- ICHK Secondary(创新教学与学习)

评审团选择奖:表彰各类别中表现卓越,并获得评委高度认可的入围者。

- 香港启历学校(教育科技计划 K-12)

- 广州美国人国际学校(多元化、公平性与包容性)

- Outward Bound(体验式学习供应商)

每个奖项类别均由独立的专家评审团进行严格评估,确保对所有提名进行全面、公正的审核。获奖者因其在教育创新和卓越发展方面的杰出贡献脱颖而出。

此次盛大的颁奖晚宴不仅是对获奖者的表彰,同时也为与会者提供了一个交流与合作的平台,共同推动粤港澳大湾区教育的发展。

了解更多GBA学校奖项信息及2025年获奖名单,请浏览:gbaschoolawards.org/2025-winners/

关于大湾区教育卓越奖 (GBA School Awards)

大湾区教育卓越奖 由21C Learning Limited主办,旨在表彰和推广粤港澳大湾区教育领域的创新与卓越。该奖项为学校提供一个展示和交流的平台,促进区域内国际教育的发展,助力21世纪教育的创新与进步。

关于21C Learning (21CL)

21CL 致力于通过高质量的会议和活动,建立教育工作者的学习社区。其核心使命是“构建学习者社区”,为教育者提供一个互相联系、学习和分享创新实践的平台,推动教育发展。

备注:粤港澳大湾区(GBA)包括:香港特别行政区、澳门特别行政区,以及广东省九大城市:广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆。

如有意赞助或了解未来活动详情,请联系:

