한울종합복지관, 한울상담센터를 통해 문화적 감수성 갖춘 상담서비스 제공

Hanul Counseling Center

LINCOLNSHIRE, ILLINOIS, IL, UNITED STATES, February 7, 2025 / EINPresswire.com / -- 한울종합복지관에서는 시카고 한인 지역사회의 정신건강 서비스에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 링컨샤이어에 한울상담센터(Hanul Counseling Center)를 개소하였습니다. 지난 5년간 정신건강 부서에서 중독상담을 중심으로 다양한 서비스를 제공하면서 일반 상담치료 서비스의 필요성을 인식하게 되어 2024년 1월 한울상담센터를 별도로 수립하였습니다. 새롭게 단장된 이 시설에서는 이민자 사회의 문화적 이해와 공감을 바탕으로 개인 상담, 가족 상담, 부부 상담, 그룹 상담을 진행합니다.지난 38년간, 한울종합복지관에서는 이민자 및 소수인종 가정을 위하여 다양한 사회복지 서비스를 제공해왔습니다. 한울상담센터 개소는 한인사회에 잔존하고 있는 정신건강에 대한 편견과 낙인을 해소하고, 이민자 가정에서 겪는 고유한 문제를 해결하기 위한 총체적인 노력에 중요한 전환점이 될 것입니다.한울상담센터 주요 서비스 특징언어장벽 해소: 한국어와 영어 구사가 가능한 상담 인력으로 효과적인 상담치료의 가장 큰 방해물인 언어 장벽을 해소합니다.문화적 감수성과 역량: -상담사 자격을 갖춘 전문 상담 인력이 이민 생활의 고충, 세대간 갈등 등 한인사회의 문화적인 특성 및 필요에 대한 이해를 바탕으로 상담을 진행합니다.상담치료 접근성 향상: 다양한 건강 보험 이용이 가능하며, 보험 이용이 어려운 내담자를 위하여 소득에 따른 슬라이딩 스케일(상담료 조정) 정책을 실시합니다. 대면과 온라인 상담 모두 지원합니다.다양한 프로그램 진행: 개인 상담, 가족 상담, 부부 상담, 그룹 상담 이외에도 스트레스 관리, 사별 및 애도 지원, 트라우마 치료 워크숍 등 다양한 프로그램을 운영합니다.주제별 소그룹 모임: 불안과 스트레스 관리 등 누구나 알아야 할 정신건강 관련 주제에 대해 토론하며 지원을 받을 수 있는 소그룹 모임을 올 2월부터 진행합니다.한울종합복지관의 손지선 사무총장은 이번 한울상담센터 개소에 대해 "정신건강 위기가 심각한 문제로 대두되고 있는 이 때, 우리 시카고 한인 지역사회에는 누구나 부담 없이 이용할 수 있으며, 우리의 문화를 잘 이해하고 있는 전문인력이 제공하는 맞춤형 상담 서비스가 그 어느 때보다도 절실히 필요합니다"라며, "한울종합복지관이 지금까지 한인 복지 향상을 위한 사명에 헌신해 왔듯, 한울상담센터에서는 정신건강에 대한 낙인을 타파하고, 여러분을 위해 따뜻한 치유의 공간을 마련하고자 합니다"라고 강조했습니다.장벽을 허물기 위한 헌신한인 사회를 비롯, 여러 이민자 사회에서 정신건강은 여전히 금기시되는 주제로 여겨져 많은 이들이 침묵 속에서 고통을 겪고 있습니다. 한울상담센터에서는 한인 지역사회의 정신건강에 관한 이해를 증진하고 도움이 필요한 사람들에게 상담 서비스와 자원을 제공할 수 있도록 노력하고, 모두가 행복하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 돕고자합니다.한울상담센터의 상담 서비스 및 프로그램 등에 대한 문의는 www.hanulcounselingcenter.org 또는 전화 (847) 616-2030 으로 주시기 바랍니다.한울종합복지관 소개1987년 창립된 한울종합복지관은 한인 노인 및 이민자 가정과 다문화 지역사회의 삶의 질 향상을 위하여 종합적인 사회복지 서비스를 제공하는 비영리 기관입니다. 지난 38년간, 한울종합복지관에서는 노인 돌봄 서비스에서 복지 신청 지원까지 총체적인 서비스를 제공하며 지역사회에서 신뢰 받는 기관으로 자리잡았습니다.한울을 도와주세요!한울과 함께 더 나은 지역사회를 만들어 나갈 수 있는 기회를 소개합니다.한울상담센터 오픈 하우스에 초대합니다.일시: 2월 12일 수요일, 오후 12시-2시장소: 한울상담센터 본원300 Knightsbridge Pkwy, Ste 116, Lincolnshire, IL 60069문의: (847) 616-2030 counseling@hanulusa.org제32회 후원의 밤 – 2025년 4월 6일2025년 효(孝)사랑 큰잔치 (HYO Festival) – 2025년 10월 4일후원자가 되어주세요 – 후원자(스폰서)가 되어 이동약자를 위한 무료 점심식사, 시민권 교육, 노인 건강을 위한 체조 수업 등 한울이 지역사회를 위해 운영하고 있는 중요한 프로그램과 서비스 제공에 힘을 보태 주세요.기부를 해 주세요 – 여러분의 소중한 기부금은 상담 서비스, 워크숍 등 필수적인 프로그램 운영에 큰 도움이 됩니다.자원봉사자로 참여하세요 – 행사 지원, 전문 지식 강연, 중요 프로그램 홍보 등 다양한 분야에 자원봉사자로 참여하실 수 있습니다.모금행사 주최하기 – 한울상담센터 프로그램 운영을 위한 기금 마련 행사를 직접 조직해보세요.한울의 사명을 공유하세요 – 소셜 미디어에서 한울종합복지관을 팔로우하고, 주변 사람들에게도 자원봉사와 후원의 기회를 알려주세요.한울종합복지관과 지역사회 변화에 함께 해 주세요!Contact:Eunji Lee, LSW (이은지)Licensed Social Worker, Hanul Counseling Center (한울상담센터 상담사)Address: 300 Knightsbridge Pkwy STE 116, Lincolnshire, IL 60069T: (847) 616-2030E: counseling@hanulusa.orgW: https://www.hanulcounselingcenter.org

32nd Annual Benefit Dinner Invitation

