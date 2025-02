Los Programas del Condado que Promueven la Salud y el Bienestar junto al Concejal Gabe Albornoz serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, June 2 - For Immediate Release: Thursday, February 6, 2025 ROCKVILLE, Md., 6 de febrero del 2025—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el concejal del Condado de Montgomery Gabe Albornoz, quien se desempeña como el presidente del comité de Salud y Servicios Humanos; Gaby Romo, psicoterapeuta; y el Dr. Luis Aguirre, coordinador de programas de la Iniciativa Latina de Salud del Condado de Montgomery. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 7 de febrero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial contará con la participación del invitado especial el concejal Gabe Albornoz, quien hablará sobre los diversos programas que ofrece el condado a la comunidad. Además, destacará los programas establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) cuya meta principal es promover el bienestar de los residentes del Condado de Montgomery. En vista a los cambios a nivel federal, el Concejal recalcará que los programas del Condado no preguntan sobre el estatus migratorio e invita a los residentes con preguntas o inquietudes a llamar al 3-1-1. El servicio 3-1-1 del Condado de Montgomery ofrece atención al cliente en más de 200 idiomas. La segunda mitad del programa destacará la importancia de nuestra salud mental y física, ya que son componentes esenciales para nuestro bienestar. La Sra. Romo, experta en salud mental, compartirá valiosas recomendaciones para ayudar a las personas a controlar el estrés, el miedo y la ansiedad para mejorar la salud en general. La edición concluirá con una entrevista con el Dr. Luis Aguirre sobre el próximo evento de transmisión en vivo por Facebook Live de la Iniciativa de Salud Latina centrado en el uso de sustancias y las adicciones. La sesión de Facebook Live se realizará el martes 7 de febrero a las 7:00 p.m. en la página de Facebook de la Iniciativa de Salud Latina y se llevará a cabo en español. Además, el Dr. Aguirre brindará detalles sobre el Programa Asma de la Iniciativa de Salud Latina, diseñado para ayudar a las familias a controlar y mejorar los síntomas del asma. Este programa incluye 7 sesiones virtuales y 4 sesiones individuales en persona. El programa comenzará el lunes 10 de febrero a las 6:30 p.m. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-037

Release ID: 25-037Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

