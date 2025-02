Puebla albergará una nueva edición del Volarte Festival 2025

El cielo de Puebla se llena de color y creatividad en el Volarte Festival 2025.

MEXICO CITY, MEXICO, February 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- El Volarte Festival 2025 - El vuelo de Quetzalcóatl, se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero en San Andrés Cholula, Puebla. Durante estos tres días, el cielo de la región se transformará en un vibrante escenario de creatividad, con la exhibición de más de 200 papalotes y globos gigantes, incluidos algunos de los más grandes de Latinoamérica.

El evento, que abre sus puertas al público de manera gratuita, ofrecerá una serie de actividades para toda la familia, como concursos de papalotes, talleres de elaboración, presentaciones musicales y un impresionante espectáculo nocturno con papalotes iluminados.

Ante la afluencia de turistas que se espera durante el festival, se recomienda realizar reservaciones de hospedaje con antelación. Para una experiencia más cómoda, se sugiere optar por hoteles de lujo en Puebla, que garanticen fácil acceso a Cholula. Además, se aconseja llegar con suficiente antelación si se planea asistir en automóvil, ya que el estacionamiento podría ser limitado. Cholula se encuentra a aproximadamente 14 kilómetros del centro de Puebla, lo que equivale a una media hora de viaje.

El clima en febrero suele ser templado durante el día y fresco por la noche, por lo que es recomendable vestir ropa cómoda y llevar una chaqueta ligera para las actividades nocturnas.

Además de la oferta cultural, el Volarte Festival es una excelente oportunidad para disfrutar de la rica gastronomía de la región. Cholula y Puebla ofrecen una variedad de platillos tradicionales como cemitas, mole poblano, chalupas, tacos árabes y pipián verde, que complementan la experiencia cultural del evento.

El festival promete ser una experiencia inolvidable, donde el arte, la cultura y la tradición se fusionan para ofrecer un espectáculo visual único. Un hospedaje bien ubicado será clave para disfrutar de este evento sin contratiempos.

Con cada cometa surcando el cielo y cada globo tomando forma, el Volarte Festival 2025 ofrecerá tres días de creatividad, tradición y asombro, consolidándose como una celebración de la riqueza cultural de Puebla.

