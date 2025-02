ECO Canada publie un nouveau rapport souligne les besoins en main-d'œuvre environnementale du Manitoba jusqu'en 2033

CALGARY, ALBERTA, CANADA, February 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Un nouveau rapport de recherche sur le marché du travail, intitulé La main-d’œuvre intersectorielle et multidisciplinaire en environnement au Manitoba : aperçu de l’emploi et des besoins d’embauche d’ici 2033, révèle des informations essentielles sur la demande croissante de la province en talents environnementaux dans tous les secteurs. Co-publié par ECO Canada et la Manitoba Environmental Industry Association (MEIA), ce rapport souligne le rôle essentiel des professionnels de l'environnement dans la stimulation d'une croissance économique durable.

L'attention mondiale se portant de plus en plus sur le développement économique responsable, la main-d'œuvre environnementale du Manitoba est confrontée à des opportunités sans précédent. Ce rapport présente un examen approfondi des tendances actuelles et futures de l'emploi, des besoins en matière d'embauche et des domaines de spécialisation essentiels à la réalisation des objectifs de durabilité de la province.

Les principales conclusions sont les suivantes

- Le secteur environnemental du Manitoba devrait avoir besoin de plus de 4 000 nouveaux travailleurs possédant des compétences environnementales d'ici 2033, en raison de la demande intersectorielle de compétences dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, la gestion de l'eau et la construction durable.

- Des industries allant de l'agriculture à la fabrication de pointe intègrent des talents environnementaux pour répondre aux normes de durabilité et aux exigences réglementaires.

- De nouvelles opportunités apparaissent dans un large éventail de domaines, avec une forte demande de professionnels de l'environnement compétents en sciences, en ingénierie, en métiers spécialisés et en gestion d'entreprise.



« Ce rapport offre une feuille de route inestimable pour comprendre le paysage de la main-d'œuvre environnementale du Manitoba », a déclaré Geni Peters, directrice de la recherche chez ECO Canada. « Nos données montrent que les talents environnementaux joueront un rôle central dans la réalisation des objectifs économiques et de durabilité à long terme de la province. »

À propos d’ECO Canada :

ECO Canada est le gardien de l’industrie environnementale canadienne. De la création d’emplois et du financement des salaires à la formation et à la recherche sur le marché du travail, nous défendons la carrière d’un professionnel de l’environnement de bout en bout. Nous visons à promouvoir et à stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l’industrie, tout en veillant à ce que le respect de l’environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons mis en place des partenariats universitaires, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d’emploi dans le domaine de l’environnement et contribuer à pourvoir le marché du travail.

Nous travaillons avec le gouvernement, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l’industrie et les publics internationaux pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial en matière de solutions innovantes pour la main-d’œuvre et de création d’emplois. Nous demeurons la source de référence sur le marché du travail environnemental ; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances de l’industrie en matière d’économie et de main-d’œuvre, qui permettent d’identifier les lacunes en matière de main-d’œuvre.

