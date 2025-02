Star Micronics rejoint Coworker au salon SIPRHO 2025 afin de présenter les dernières solutions PDV

Star Micronics rejoint Coworker au salon SIPRHO 2025

En partenariat avec Star, Coworker va présenter son écosystème complet, conçu pour répondre aux défis des restaurateurs, hôteliers et métiers de bouche.

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, February 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, fabricant international de solutions pour point de vente, a le plaisir d'annoncer qu'il rejoindra Coworker sur le stand K02, Hall B1 au salon SIPRHO, 10 - 12 février 2025, Montpellier Exhibition Center, France.Coworker va présenter son écosystème complet, conçu pour répondre aux défis des restaurateurs, hôteliers et métiers de bouche. En partenariat avec Star, Coworker offre des solutions pratiques, solides et innovantes pour simplifier le quotidien de professionnels.Le Pack Trium de Coworker avec l’imprimante TSP143IV de Star est compatibles avec les environnements Windows et Android, permettant ainsi de répondre aux demandes variées de clients, tout en leur offrant une flexibilité maximale.Conçue pour les solutions sur PC des commerces et de l'hôtellerie/restauration, ainsi que les applications sur tablette et cloud, la TSP143IV de Star inclut plusieurs interfaces, aussi bien que la technologie Star CloudPRNT™ intégrée pour l'impression directe depuis les plateformes et les sites Web de commandes en ligne. Cette imprimante prend également en charge AOA (Android Open Accessory) pour la communication directe et le chargement des appareils Android compatibles. Grâce à une garantie de 4 ans, la TSP143IV offre une fiabilité exceptionnelle.« Notre collaboration avec Star Micronics reflète notre engagement à proposer aux restaurateurs et hôteliers des solutions toujours plus performantes et adaptées à leurs besoins. Chez Coworker, nous combinons innovation, robustesse et simplicité d'utilisation pour aider les professionnels à optimiser leur activité au quotidien. Le salon SIPRHO 2025 est l’occasion idéale pour présenter cette alliance stratégique et démontrer les bénéfices concrets de notre écosystème technologique. » Olivier LOUIS, Founder of Coworker.« Nous sommes ravis de nous associer à Coworker, une entreprise qui révolutionne le secteur de la restauration et l'hôtellerie avec son approche avant-gardiste et sa solution rentable et flexible », ajoute Grégoire GAROFF, International Sales Manager - l'Europe du Sud, Star Micronics EMEA.A propos de CoworkerCoworker est une marque française créée par Yatoo, spécialisé depuis 23 ans dans la fabrication de tablettes durcies, conçues pour résister aux environnements les plus exigeants. Nos produits sont rigoureusement testés dans des conditions difficiles, garantissant une performance optimale. Forts de cette expertise, nous avons intégré notre savoir-faire unique dans la conception de nos terminaux de point de vente. Nos TPV bénéficient de cette robustesse et de cette fiabilité, offrant ainsi une solution durable et performante, le tout à un rapport qualité-prix exceptionnel.A propos de Star MicronicsFondée en 1947, Star Micronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'imprimantes et assure la production, la promotion et l'assistance pour ses produits dans plusieurs pays. Avec plus de 1 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de livres sterling, Star Micronics a développé une offre d'imprimantes de point de vente incluant les technologies thermiques, matricielles et mécaniques, conçues pour l'impression de codes-barres, de tickets, de reçus et d'étiquettes. L’expertise reconnue de Star est également sollicitée pour l’installation de mécanismes d'impression dans les bornes interactives. La gamme de Star Micronics est accessible partout dans le monde grâce à un réseau dense de distributeurs et de revendeurs.Pour plus d'informations, consultez les sites www.Star-EMEA.com et www.coworker-device.fr ou contactez :Claire SMITHResponsable Relations PresseStar Micronics EMEAEmail: csmith@Star-EMEA.comLucile PONSMarketing & CommunicationCoworkerEmail: Lucile.PONS@yatoo.info

