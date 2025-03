Star Micronics präsentiert auf der Internorga 2025 einen neuen POS-Drucker mit erstklassiger Konnektivität

Star Micronics at Internorga 2025

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Auf der Internorga 2025 (14.–18. März in Hamburg) stellt der internationale Anbieter von POS-Hardwarelösungen Star Micronics an Stand A3.602 seine neuesten POS-, Zahlungs- und Kiosklösungen für das Gastgewerbe vor. Dazu gehört die erstklassige CloudPRNT™ Next-Technologie von Star, die nahezu sofortiges Drucken über Cloud-basierte Gastronomie-Software und -Apps ermöglicht, sowie ein neuer POS-Beleg-, Bestell- und Etikettendrucker mit einer Reihe von Schnittstellen zur Erweiterung der Konnektivität.Als globaler Anbieter von POS-Lösungen für Beleg-, Etiketten- und Kioskdrucker sowie Peripheriegeräte ist Star ein Vorreiter in puncto Produktinnovationen für Schnellrestaurants, Gastronomiebetriebe und Veranstalter. Star arbeitet mit einigen der größten POS-Anbieter und Essensbestellplattformen zusammen. Die innovativen Produktdesigns bieten die Flexibilität, die zur Integration der neuesten Tablet- und Cloud-basierten POS-Systeme auf einem sich schnell verändernden Markt erforderlich ist. Das hat dazu geführt, dass Produkte von Star in einigen der weltweit größten Betriebe im Gastgewerbe erfolgreich installiert wurden.Star präsentiert auf der Fachmesse seine neuesten Drucklösungen für Front-of-House, Küche und Selbstbedienungskioske sowie innovative Etikettierlösungen für Essensbestellungen/-lieferungen und die Essenszubereitung. Durch die Präsentation verschiedener POS-Lösungen und Selbstbedienungskioske für das Gastgewerbe demonstriert Star sein Bestreben, eine umfassende Palette an kompletten POS-Hardwarelösungen für große Unternehmen sowie unabhängige Gastronomiebetriebe anzubieten.Der Belegdrucker TSP143IV X4 und der Drucker für trägerlose Etiketten TSP143IVSK X4 sind die neuesten Modelle dieser etablierten und erfolgreichen Druckerserie von Star. Sie erfüllen die wachsende Nachfrage nach zukunftssicheren, skalierbaren Geräten, die stationäre, mobile und Cloud-Anwendungen unterstützen.Der TSP143IV X4 und TSP143IVSK X4 setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz und Skalierbarkeit bei Online-Bestellungen und Etikettierung sowie im Front-of-House und Back-of-House im Gastgewerbe. Sie bieten erstklassige Anschlussmöglichkeiten, da sie standardmäßig mit USB-, LAN-, WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen sowie Cloud-Konnektivität ausgestattet sind und nahtlose Kompatibilität mit POS-Systemen, Tablets, Handheld-Geräten, Online-Bestellsystemen, Selbstbedienungskiosken und allen gängigen Betriebssystemen bieten. Durch das neue WLAN- und Bluetooth-Setup können drahtlose Verbindungen bei beiden Modellen einfacher hergestellt werden. Benutzer können über einen automatisch generierten QR-Code oder die Star Quick Setup Utility in weniger als einer Minute eine Internetverbindung herstellen.Die kompakten TSP143IV X4 und TSP143IVSK X4 zeichnen sich durch ein erstklassiges Design und hohe Druckgeschwindigkeit aus. Sie verfügen über ein internes Netzteil und werden standardmäßig mit einer vierjährigen Garantie geliefert. Die Sicherheit stellt für viele Betriebe im Hotel- und Gastgewerbe eine große Herausforderung dar. Deshalb bietet Star eine einzigartige Funktion, durch die Drucker erkennen können, ob die Kassenschublade offen ist oder nicht angeschlossen wurde. Diese Informationen können direkt an eine lokale Steueranwendung oder über die Cloud gemeldet werden.Um ein nahezu sofortiges Drucken über Cloud-basierte Gastgewerbe-Software und -Apps zu ermöglichen, bietet Star auch Software- und Integrationstools zur Erweiterung der Konnektivität an, u. a. seine ausgezeichnete CloudPRNT Next-Technologie, die auf dem MQTT-Protokoll basiert. CloudPRNT wird bereits weltweit von Betrieben im Gastgewerbe als Teil von Tisch- oder Online-Bestellsystemen verwendet. Jetzt ermöglicht die neue CloudPRNT Next-Technologie von Star noch schnellere, sicherere und effizientere Online-Bestellungen.Star CloudPRNT-Drucker können Bestellungen über verschiedene Kanäle empfangen, darunter stationäre POS-Systeme, Mobilgeräte, Tablets, vernetzte sowie Cloud-basierte Systeme, sodass alle Betriebe im Gastgewerbe von effizienten Bestellprozessen und Transaktionen profitieren.Angesichts der Zunahme der Multi-Channel-Bestellungen in der Gastronomie, der steigenden Nachfrage nach Essenslieferung und -abholung sowie der gesetzlichen Vorschriften zur genauen Angabe von Inhaltsstoffen und Allergenkennzeichnung ist der Bedarf an einer effizienten Kennzeichnung von Lebensmitteln und Getränken stark gestiegen. Unter den zurzeit am Markt erhältlichen Etikettierlösungen zeichnen sich trägerlose Etiketten vor allem dadurch aus, dass sie umweltfreundlich und effizient sind.Die Drucker TSP143IVSK X4 und mC-Label3 unterstützen trägerlose Haftetiketten und stellen eine vielseitige Lösung für Gastronomiebetriebe dar, die ablösbare und neu platzierbare Etiketten für Essens- und Getränkebestellungen/-lieferungen drucken möchten. Sie führen zu größerer Genauigkeit bei Bestellungen und zu optimierten Arbeitsabläufen.Simon Martin, Direktor und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA, erklärte dazu: „Die Innovationsfreudigkeit von Star zeigt sich an seinem ständig wachsenden Portfolio von fortschrittlichen POS-Technologielösungen und ergänzenden Services, die es Gastronomiebetrieben ermöglichen, die verstärkte Einführung von Omnichannel-Technologie erfolgreich anzugehen und die sich ändernden Anforderungen der Verbraucher sowohl heute als auch in Zukunft zu erfüllen.“Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Einruchtungen für Produktions, Marketing und Support. Mit über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 470 Mio. EUR (400 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Händler an.-oOo-Um nähere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.Star-EMEA.com oder wenden Sie sich an:Claire SmithPR ManagerStar Micronics EMEAE-Mail: csmith@Star-EMEA.com

