A fost lansat proiectul EMBRACE: Îmbunătățirea sănătății mintale în rândul copiilor

Proiectul EMBRACE a fost lansat cu scopul de a îmbunătăți sănătatea mintală a copiilor vulnerabili din Nord-Estul României. Cofinanțat de UE (EACEA).

IAșI, ROMANIA, February 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Fundația Serviciilor Sociale Bethany anunță lansarea unui nou proiect ce se va derula în perioada ianuarie 2025 - iunie 2026. Cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) în cadrul programului Cetățeni, egalitate, drepturi și valori, proiectul EMBRACE a fost lansat cu scopul de a îmbunătăți sănătatea mintală a copiilor vulnerabili din Nord-Estul României.Proiectul EMBRACE https://embrace-future.eu/ își propune să abordeze problemele de sănătate mintală în rândul copiilor vulnerabili din satele defavorizate și orașele mici din nord-estul României printr-un model de intervenții în școală care va fi pilotat în 10 școli ce acoperă peste 4.500 de copii de nivel primar până la liceu. Implementarea modelului va duce la dezvoltarea unui set de instrumente de prevenire a problemelor de sănătate mintală în rândul copiilor, care să abordeze factorii determinanți ai sănătății cu impact asupra educației și sprijinirii copiilor, model care va fi diseminat la nivelul întregii țări. Proiectul va oferi o abordare sistematică care va implica în primul rând copiii, va instrui profesori și profesioniști pentru a consolida rețelele de sprijin, va facilita implicarea părinților, în strânsă coordonare cu serviciile și instituțiile existente la nivel local și național. Școlile implicate în cadrul proiectului vor primi asistență personalizată pentru prevenirea problemelor de sănătate mintală și promovarea bunăstării copiilor într-un mediu de învățare în care aceștia să se simtă susținuți și încurajați.Această inițiativă ambițioasă va implica un consorțiu de parteneri cu experiență la nivel național și internațional:- Fundatia Serviciilor Sociale Bethany | https://www.bethany.ro/ - Fundatia de Sprijin Comunitar | https://fsc.ro/ - Asociatia “Buna Ziua Copii din România” | https://www.bunaziuacopii.ro/ - Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil | https://fonpc.ro/ - Evolutionary Archetypes Consulting | https://ea.consulting/ Proiectul EMBRACE se va concentra pe:- Dezvoltarea unui set cuprinzător de instrumente de prevenire a problemelor de sănătate mintală bazat pe un program pilot cu durata de 12 luni adresat copiilor de nivel primar, gimnazial și liceal. Acest set de instrumente va echipa copiii cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și înțelege și gestiona emoțiile, pentru a dezvolta reziliența și pentru a face față stresului.- Implementarea intervențiilor la nivelul școlii: Proiectul va introduce un program inovator în școli pentru a crea un mediu de învățare care să susțină și să încurajeze copiii.- Implicarea comunităților: Prin implicarea copiilor, voluntarilor și membrilor comunității, proiectul își propune să creeze un mediu sigur, de sprijin pentru dezvoltarea emoțională și socială a copiilor.„Suntem încântați să lansăm proiectul EMBRACE”, a declarat Beatrice Darie, Manager de Proiect și Director de Programe la Fundația Serviciilor Sociale Bethany. „Acest proiect va juca un rol crucial în abordarea nevoilor critice de sănătate mintală ale copiilor din nord-estul României și va putea fi diseminat la nivel național. Prin împuternicirea copiilor și încurajând colaborarea între părțile interesate, putem crea un viitor mai bun pentru următoarea generație”.Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale EACEA. Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.