Guadalajara se prepara para la Feria Internacional de la Música 2025

Vive la experiencia de la Feria Internacional de Música Guadalajara 2025

La Feria Internacional de la Música 2025 en Guadalajara reunirá a expertos y artistas para explorar nuevas tendencias y fortalecer la industria global.

MEXICO CITY, MEXICO, February 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Feria Internacional de Música de Guadalajara (FIM GDL), organizada por la Universidad de Guadalajara, se ha consolidado como un evento crucial en el ámbito musical latinoamericano.

En esta ocasión, los hoteles de Guadalajara representan una excelente opción para los asistentes, no solo por su cercanía a la sede del evento, sino también por su proximidad a espacios culturales destacados, como el Teatro Degollado, el Foro de Arte y Cultura, y el Centro para las Artes José Rolón.

La décima edición de la FIM GDL se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo de 2025 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan, Jalisco. A lo largo de las nueve ediciones previas, la feria ha registrado un rotundo éxito, superando los 10 mil asistentes en 2024. Este año, el programa incluirá conferencias, talleres, showcases y sesiones de networking de alto nivel.

En esta edición, la FIM GDL abordará el tema de la sostenibilidad en la industria musical, un asunto de creciente relevancia, mediante ponencias y mesas de discusión. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer prácticas innovadoras y sostenibles que están moldeando el futuro del sector.

La feria también ofrecerá exposiciones interactivas y ponencias que exploran la convergencia de la música, la tecnología y la sostenibilidad, proporcionando una visión fresca y enriquecedora de estas áreas.

Los conciertos en vivo, uno de los principales atractivos del evento, reunirán a artistas nacionales e internacionales, ofreciendo una experiencia única con una amplia gama de géneros y sonidos vanguardistas.

Dado el perfil internacional de los asistentes, se espera una alta demanda de hospedaje en hoteles de lujo en Guadalajara, que ofrezcan una ubicación estratégica y acceso a diversas actividades culturales y de entretenimiento, garantizando una experiencia integral.

La Feria Internacional de Música de Guadalajara se reafirma como una plataforma de vanguardia para explorar la música en todas sus manifestaciones. Con un enfoque en la innovación y la colaboración, la FIM GDL invita a ser parte del diálogo que está definiendo el futuro de la industria musical.

