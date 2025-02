IGY Marinas e Aqua superPower lanciano la prima stazione di ricarica marina in Sardegna

IGY Portisco Marina Aqua superPower installation

PORTISCO, ITALY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- IGY Marinas, il network internazionale leader mondiale nel settore dei porti turistici, ha stretto una partnership con Aqua superPower per portare per la prima volta in Sardegna la ricarica elettrica per uso marittimo. L'installazione di una stazione di ricarica rapida marina Aqua 75 presso IGY Portisco Marina rafforza l'impegno di IGY per la sostenibilità e segna un'altra pietra miliare nella sua dedizione alla gestione ambientale.Questa installazione segue il successo dell'implementazione di due colonnine Aqua 75 presso IGY Vieux-Port de Cannes, rafforzando il rapporto di ASP con IGY per l'infrastruttura di ricarica elettrica in Europa."Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Aqua superPower per portare soluzioni sostenibili all'avanguardia nei nostri porti turistici", ha dichiarato Adrian Grijincu, General Manager di IGY Portisco Marina. "L'installazione dell'a stazione Aqua 75 presso l'IGY Portisco Marina riflette la nostra costante dedizione nel fornire soluzioni lungimiranti per la nautica da diporto sostenibile, mantenendo l'elevato standard di servizio che i nostri clienti si aspettano".IGY Portisco Marina, una delle 23 sedi di IGY a livello globale, vanta 589 ormeggi in grado di ospitare imbarcazioni fino a 90 metri. Situato alle porte dell'iconica Costa Smeralda, il porto turistico offre acque cristalline, un frangiflutti esterno sicuro e una vasta gamma di servizi di fascia alta, tra cui negozi, ristoranti e un servizio clienti di prim'ordine.Pannelli solari, elettricità rinnovabile al 100% e sistemi dedicati al riciclaggio dei rifiuti fanno parte delle numerose pratiche sostenibili dell'IGY Portisco Marina. Il porto turistico utilizza anche separatori acqua/olio per prevenire la contaminazione e fornisce bracci galleggianti e disperdenti per affrontare le perdite di carburante, garantendo un'azione rapida per proteggere gli ecosistemi marini. Queste iniziative riducono le emissioni di carbonio, conservano le risorse e danno priorità alla prevenzione dell'inquinamento, stabilendo un nuovo standard per la gestione ambientale.Karen Gill, Chief Operations Officer di Aqua superPower, ha sottolineato l'importanza di questa partnership: "Siamo orgogliosi di espandere il nostro rapporto con IGY Marinas e di offrire la nostra tecnologia di ricarica rapida marina a IGY Portisco Marina. Questa installazione rappresenta un passo cruciale per promuovere la nautica sostenibile nel Mediterraneo, consentendo agli utilizzatori di barche elettriche di esplorare questa bellissima regione, riducendo il loro impatto ambientale".Portisco è rinomata per i suoi splendidi paesaggi costieri, le acque turchesi e le spiagge tranquille. L'aggiunta dell'infrastruttura di ricarica di Aqua superPower presso IGY Portisco Marina si allinea con l'attrattiva della destinazione come paradiso per i diportisti moderni ed eco-consapevoli, e consente anche diverse escursioni di un giorno in barca elettrica alle isole protette della Maddalena, 20 miglia nautiche a nord.I proprietari di porti turistici, le destinazioni sul lungomare e i governi locali hanno un'opportunità unica di abbracciare e supportare la nautica elettrica adottando l'infrastruttura di ricarica affidabile e ad alta velocità di Aqua superPower. Con una crescente offerta di barche elettriche sul mercato, la rete di supercharger di Aqua consente agli utenti di ricaricarsi in soli 20-90 minuti, supportando la transizione verso viaggi marini più puliti e sostenibili.Quest'ultima collaborazione tra IGY Marinas e Aqua superPower evidenzia una visione condivisa per trasformare l'industria nautica attraverso l'innovazione e la sostenibilità.### FINE ###Note per l'editore:Per scaricare le immagini: IGY - Aqua Press Photos Per ulteriori informazioni:Informazioni su IGY MarinasLa rete mondiale di porti turistici di IGY stabilisce gli standard del settore per il servizio e la qualità del turismo nautico. IGY è l'unico portafoglio globale di destinazioni premium per la nautica da diporto, che serve oltre 10.000 clienti all'anno in 23 porti turistici in 13 paesi.L'inedita offerta di porti turistici di IGY si estende tra le Americhe, l'Europa e il Medio Oriente, serve una varietà di tipi di imbarcazioni diverse ed è il porto preferito per molti degli yacht più grandi del mondo. Il Trident Club di IGY eleva ulteriormente i servizi di superyacht a un innovativo club di appartenenza solo su invito con vantaggi preziosi come l'attracco garantito. In qualità di orgogliosa filiale di MarineMax, una società quotata alla Borsa di New York (NYSE: HZO), IGY Marinas beneficia della sua affiliazione con il più grande rivenditore di barche da diporto al mondo e altre società MarineMax, tra cui Fraser Yachts ( www.fraseryachts.com ) e Northrop & Johnson ( www.northropandjohnson.com ). MarineMax non solo detiene una posizione dominante nella vendita di barche, ma eccelle anche nell'intermediazione di yacht, nei servizi di noleggio e nel supporto marittimo generale. Scopri la rete di IGY Marinas a www.igymarinas.com e IGY Trident Club a www.igytrident.com Contatto per i media IGY: +1-954-510-3309 / PR@IGYMarinas.comInformazioni su Aqua superPowerAqua superPower è la prima rete portuale completamente marinizzata di stazioni di ricarica rapida per imbarcazioni elettriche. La gamma di prodotti comprende soluzioni di ricarica in corrente alternata e continua con una potenza massima di 300 kW, che consentono alle imbarcazioni a motore compatibili con la corrente continua di ricaricarsi rapidamente ed estendere la loro autonomia. Aqua superPower ha sviluppato il primo caricatore specificamente progettato e classificato per l'uso in ambienti marini. Costruito secondo gli standard IP65, Aqua superPower è una soluzione di ricarica marina rivoluzionaria e sostenibile.Secondo le proiezioni di Aqua superPower il mercato globale delle barche elettriche varrà oltre 20 miliardi di dollari entro il 2027. Attualmente ci sono oltre 30 milioni di barche da diporto nel mondo. Supponendo che il mercato delle barche continui a crescere in linea con le tendenze storiche, Aqua superPower ritiene che potrebbero esserci più di 1 milione di barche elettriche entro il 2030. aqua-superpower.comFonte: IDTechEx, Electric Boats and Ships 2017-2027; Stime di AquaUfficio Stampa Aqua superPowerSabine RaabeE: sabine.raabe@aqua-superpower.comTelefono: +44-7966 417829

