Considerable potential for improving cooperation with Netherlands in several areas

Вулин је, након састанка са градоначелником Зајечара Велимиром Огњеновићем и начелником Зајечарског округа Владаном Пауновићем, рекао да није угрожена ни здравствена ситуација, као и да су епидемиолози истакли да је ситуација под контролом. Ми ћемо, у сарадњи са свим релевантним службама, наставити да радимо на томе да град Зајечар мирно функционише и да се што мање носи са последицама мигрантске кризе. Надам се да ћемо имати подршку и помоћ од међународне заједнице, УНХЦР-а и хуманитарних организација, поручио је министар. Он је нагласио да се у том месту не гради прихватни центар и да мигранти неће остајати у Зајечару, као и да се води рачуна о томе како да се убрзају одређене бирократске процедуре које су неопходне. Свакако се, како је истакао, проверава здравствено стање миграната, и обезбеђују неопходни лекови и храна. Према његовим речима, води се рачуна и о томе да важна манифестација у Зајечару – Гитаријада не буде угрожена приливом миграната. На нама је да заштитимо наше становништво и обезбедимо све што је потребно да овај град нормално функционише. Он иначе добро функционише, ми само хоћемо да помогнемо, да обезбедимо више хигијене, људи који ће се бринути о томе, више хране и лекова, да никоме здравље не буде нарушено и да се апсолутно у том смислу ништа не промени, нагласио је Вулин. Он је истакао да Полицијска управа у Зајечару одлично ради свој посао и озбиљно се бори против кријумчарења тих људи, као и да Србија води рачуна о томе како се прелази њена граница. Огњеновић и Пауновић су истакли да су у разговору са Вулином направили конкретне договоре како ће се даље наступати у вези са проблемом миграната.

