XS.com 採用新一代人工智慧技術為 VIP 交易者賦能

TAIWAN, February 3, 2025 / Business News / -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技和金融服務提供者XS.com隆重推出一款名為 “AI Insights” 的人工智慧驅動個人交易分析工具。該工具採用行為AI技術,可深入分析交易歷史,説明交易者精准識別隱藏的行為偏差與行為模式。 XS AI Insights” 依託 Hoc-Trade 的 TradeMedic AI 技術,結合前沿人工智慧,為交易者提供革命性的交易分析。這一創新系統將免費提供給XS VIP客戶,體現了XS.com 致力於賦能交易者、提升客戶交易體驗,以及推動線上交易行業技術發展的不懈追求。“XS AI Insights "不僅僅是一個工具,更是一場交易革命。它採用先進技術,為交易者提供了提升決策能力、有效管理風險、挖掘潛在機會的強大功能。該系統可無縫融入交易過程,幫助交易者搶佔市場先機。它能識別出報復性交易或過度交易等不良行為,並提供具體的改進建議,助力交易者養成更加理性和有紀律的交易習慣。這種前所未有的透明度,有助於交易者逐步構建可持續且高效的交易策略。 XS.com 集團首席商務官 Wael Hammad 表示:“在XS.com,創新是我們一切行動的核心。這套人工智慧系統代表著我們在重新定義交易體驗方面邁出了大膽的一步。通過將尖端科技與對客戶需求的深刻理解有機結合,我們為交易者提供了在不斷變化的金融市場中自信應對並實現目標的工具。”這款AI系統運用智慧演算法,分析市場趨勢和數據模式,挖掘出那些可能被忽視的交易機會,為交易者提供競爭優勢。它還能解決常見的交易持倉傾向問題,例如過久持有虧損交易或過早平倉盈利交易。系統會為交易者生成全面的分析報告,包括交易時機、策略分析、行為偏差、風險管理等,通過具體的反饋,幫助優化投資組合管理並提升盈利能力。Hoc-Trade 聯合創始人兼CEO Jonas Schleypen 補充道:“我們非常高興能夠與像XS.com這樣的全球市場領導者合作。通過這次合作,XS.com的全球客戶可以使用這款獨特的人工智慧驅動個人交易分析系統。這也體現了XS.com推動創新、提升金融服務行業標準的不懈努力。”通過提供即時的、個性化的分析和針對個人交易風格的解決方案,該系統鞏固了XS.com作為金融服務行業前瞻性領導者的地位。這也反映了公司持續致力於將最新技術創新融入其產品與服務,以確保客戶在不斷變化的市場中擁有成功所需的資源和優勢。XS.com 公司概況XS 集團(以 "XS "或 "XS.com "品牌經營)是一家全球多元資產經紀商,提供多種金融產品交易服務。XS.com 於 2010 年在澳洲成立,現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者,在多個司法管轄區擁有監管牌照,並在全球各地設有辦事處。XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術,並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。風險警告:我們的產品涉及保證金交易,具有很高的風險,可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者,閣下應當確保瞭解其中的風險。

