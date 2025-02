تعلن شركة QnA International عن قمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار قمة ToSS-2025: لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

TOSS Summit

With the launch of the ToSS (Tech-ecO-System Saudi) Summit, we proudly add another milestone to QnA International's successful portfolio of HR Tech events” — Sidh NC, Director, QnA International

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- المملكة العربية السعودية / الرياض - يناير 2025تستقبل العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 19-20 مايو قمة الأنظمة التقنية السعودية ToSS (Tech - eco - System Saudi) - 2025 و التي تشكل لقاء غير مسبوق يجمع بين التكنولوجيا الذكية و الابتكار , و تهدف القمة التي تعقد تحت شعار(نجلب تكنولوجيا المستقبلالي اليوم) إلى عرض القوى التحويلية للحلول و التقنيات المستقبلية التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 .و التي تأتي في ظل التقدم السريع للمملكة العربية السعودية نحو مستقبل يركز على التكنولوجيا، تعد قمة الأنظمة التقنية السعودية 2025 و التي تنظمها شركة QnA International ، بمثابة محفز للتعرف و إكتشاف الجديد في عالم التطورات التكنولوجية, ويمكن تعريفها بأنها الفعالية الوحيدة التي تنظم في تجمع حصري مغلق يضم كل الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، بما في ذلك قادة الرؤساء التنفيذيين ونواب الرؤساء وكبار المدراء و رؤساء المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والسحابة وتحليلات البيانات إلى جانب أفضل مزودي الحلول التقنية في المنطقة.و في سياق متصل تتماشى قمة العلوم والتقنية والابتكار بسلاسة مع رؤية المملكة 2030، وتدعم تطلعات المملكة العربية السعودية لتصبح قوة تكنولوجية عالمية. وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، و يتوقع أن تسهم القمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف المملكة الطموحة في التنويع الاقتصادي والتنافس العالمي, وهي بمثابة منصة مهمة لتعزيز التعاون وتحفيز الاستثمارات التي ترسخ مكانة المملكة العربية السعودية في طليعة النظام البيئي التكنولوجي العالمي.من خلال قمة ToSSتضيف شركة QnA International فعالية أخرى إلى رصيدها التراكمي في التنظيم المبهر و الذي شمل سلسلة قمم تقنية الموارد البشرية ,قمة تقنية الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا HR Tech MEN وقمة تقنية الموارد البشرية في السعودية iHR Tech Saudو يؤكد هذا التوسع التزام QnA International بتقديم فعاليات عالمية رفيعة المستوى تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والقطاعات,كما تؤكد أن قمة ToSS هو رصيد اضافي في سجل خبرتها في إنشاء منصات مؤثرة تمكّن أصحاب المصلحة من دفع الابتكار وتحقيق النمو الاستراتيجي.من المقرر أن تجمع قمة ToSS التي تستمر لمدة يومين أكثر من 250 من صانع القرار المؤثرين وخبراء الصناعة وقادة الفكر من أكثر من 15 قطاعاً، و الذي يجعلها تجمعاً محورياً لأولئك الذين يشكلون مستقبل التكنولوجيا.ستستضيف هذه المنصة الفريدة من نوعها كبار مسؤولي التكنولوجيا و المعلومات و كبار مسؤولي أمن المعلومات، و كبار المسؤولين الماليين، قادة القطاع ، وكبار مزودي الحلول التكنولوجية الذين سيحضرون الحدث من جميع أنحاء المنطقة، ستناقش جلسات القمة مواضيع تحويلية مبتكرة، ومن أبرز المحطات جلسة بعنوان "التقنية تلتقي بالأعمال"حيث يتبادل قادة التكنولوجيا العالميين من خلالها الرؤى حول و كيفية التعامل مع التطور التكنولوجي، و”رؤى 2030“ التي تتناول دور المملكة العربية السعودية في منظومة التكنولوجيا العالمية وأهدافها الطموحة, كما سيسلط الحدث الضوء على مجالات مهمة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة.و تشمل الفعاليات ايضا جلسات مخصصة حول ”المرأة في التكنولوجيا“ والتنوع بين الجنسين عبر تسليط الضوء على الأدوار القيادية للمرأة في قيادة التحول. بالاضافة إلى جلسة ”التكنولوجيا من أجل الخير“ التي تتعلق بالاستدامة، حيث ستعرض حلولاً متجددة وتقنيات موفرة للطاقة و التي تتماشى مع رؤية المملكة للحد من الاعتماد على النفط, والتي من شأنها تطوير المدن الكبرى التي تعرض بيئات حضرية مستدامة ومبتكرة مثل نيوم، ومركز الملك عبدالله المالي، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، و من المتوقع أن تدفع هذه المشاريع النمو الاقتصادي و زيادة فرص العمل ,و أن تضع المملكة العربية السعودية في مكانة رائدة.ستشهد ToSS ايضا مشاركة شركات من مختلف القطاعات مثل النفط والغاز، والبناء والعقارات، والخدمات المصرفية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والتعدين والمعادن، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية، والنقل، والطاقة، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسيارات، والرعاية الصحية، وشركات الطيران، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتجارة الإلكترونية.وسيستفيد من القمة البائعون و الموردين من مختلف الفئات مثل مزودي خدمات الشبكات، ومطوري البرمجيات، ومقدمي الخدمات السحابية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة، وشركات الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات والجودة، والخدمات الاستشارية والتكامل، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات، ومبتكري البلوك تشين، ومزودي حلول إنترنت الأشياء، ومزودي الاتصالات والشبكات، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات تكنولوجيا سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وشركات الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وشركات تكنولوجيا السيارات والتنقل.”مع إطلاق قمة (ToSS (Tech-ecO-System Saudi، نفخر بإضافة إنجاز جديد إلى QnA International من مجموعة فعاليات تكنولوجيا الموارد البشرية الناجحة التي تنظمها الشركة. و من المقرر أن توحد قمة ToSS المنظومة التكنولوجية بأكملها التي تدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث تجمع بين قادة التكنولوجيا ذوي الرؤية ومزودي الحلول المتطورة , و التي يجسّد هذا المؤتمر جوهر تقديم تكنولوجيا الغد اليوم تحت سقف واحد.“وبما أن المملكة تتبوأ مكانة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، فإن هذا الحدث سيوفر بيئة مثالية للتعاون وفرص الأعمال وتبادل المعرفة, يعد هذا الحدث مفتوح أمام الوفود والوكلاء الذين يتطلعون إلى تأسيس علامتهم التجارية والتواصل مع اللاعبين البارزين في هذا المجال. انضم إلينا في قمة العلوم والتقنية 2025 لتشهد كيف تغير التكنولوجيا مستقبل المملكة العربية السعودية اليوم.نبذة عن QnA Internationalشركة QnA International LLC هي شركة عالمية رائدة في مجال تنظيم الفعاليات بين الشركات على مستوى العالم، حيث تبتكر باستمرار في مجال المعرفة والفعاليات لأكثر من عقد من الزمان. من خلال محفظة متنامية من المؤتمرات والقمم والتدريب، بدءًا من التمويل التجاري إلى السفر والسياحة والتكنولوجيا وتمويل سلاسل التوريد وحفلات الزفاف في الوجهات السياحية والموارد البشرية، تلبي شركة QnA International مجموعة واسعة من القطاعات بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية. يقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتنظم الشركة فعاليات الأعمال بين الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبرة في تقديم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمكسيك والهند واليونان وتايلاند وجورجيا وإندونيسيا.

