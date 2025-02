La Temporada de Impuestos será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, January 30 - For Immediate Release: Thursday, January 30, 2025 Esta edición originalmente salió al aire el 17 de enero del 2025 ROCKVILLE, Md., 30 de Enero del 2025—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Eduardo Mendés, especialista del Programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA); Monika Hammer, gerente de comunicaciones y difusión pública en Montgomery County Recreation; y Oscar Méndez, gerente de programas del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery (MCFRS). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 31 de enero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El segundo segmento se centrará en la inscripción al campamento de verano que ofrece el Departamento de Recreación del Condado de Montgomery. Actualmente se están aceptando solicitudes para el programa RecAssist 2025, que ofrece a los residentes elegibles la oportunidad de recibir una beca para participar en los programas de recreación. Una vez aprobadas, los residentes que cumplan con los requisitos recibirán un crédito de $400. La Sra. Hammer compartirá todos los detalles sobre el proceso de solicitud, los programas de verano disponibles y mucho más. Para obtener más información sobre la inscripción, visite ActiveMontgomery.org o llame al equipo de atención al cliente al 240-777-6840. El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery está reclutando a individuos interesados en desarrollar una carrera como bomberos. El programa radial concluirá con todos los detalles sobre el proceso de contratación, los requisitos, la compensación laboral y los beneficios. El Sr. Méndez explicará el proceso de solicitud para los puestos de bomberos o rescatistas. Las solicitudes para la Clase de Reclutamiento #58 ya están abiertas y se cerrarán el 10 de febrero de 2025. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. Release ID: 25-027

