Nachhaltige Lösungen für Kühlwassersysteme senken Wasserverbrauch und Kosten drastisch

HEIDELBERG, GERMANY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Als ein CleanWater-Tech-Pioneer revolutioniert BlueActivity die Wasserbehandlung, indem erstmalig umweltschädliche Gefahrstoffe für die industrielle Kühlwasserbehandlung über die natürliche Alternative funktioneller Mikroorganismen und Biopolymere zu 100% ersetzt wird. Eine Senkung des Wasserverbrauchs von bis zu 38 % sowie die Reduktion der Gesamtkosten um bis zu 29 % sind nachhaltiges Ergebnis dieses innovativen Ansatzes.---Wasser ist Grundlage allen Lebens – und gleichzeitig eine der am stärksten beanspruchten Ressourcen unseres Planeten. Das Bewusstsein, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen ist das eine. Ansätze zu bieten, die diese Lebensgrundlage schützen, ist die eigentliche Aufgabe, der wir uns gestellt haben.Wir setzen da an, wo der Hebel am größten istIndustrielle Wassernutzung neu gedacht: Kühlprozesse vor allem in energieintensiven Branchen verbrauchen nicht nur Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr, sie werden darüber hinaus verunreinigt mit chemischen Bioziden, die Ökosysteme schädigen und Trinkwasser belasten.Nachhaltigkeit mit maximalem ImpactDas CleanWater-Tech-Unternehmen BlueActivity ersetzt erstmals vollständig chemische Biozide durch funktionelle Mikroorganismen und Biopolymere. Das Ergebnis ist mehr als eine innovative Lösung – es ist ein Paradigmenwechsel:Bis zu 38 % weniger Wasserverbrauch durch nachhaltigere KühlprozesseBis zu 29 % geringere Betriebskosten durch höhere Effizienz und längere Lebensdauer der SystemeNull Schadstoffbelastung – Mikroorganismen reinigen nachhaltig, statt zu belastenErfüllung von CSRD- und ESG-Vorgaben – ohne komplizierte UmstellungenDenken in Systemen und WirkungszusammenhängenDer Schlüssel liegt im Verständnis der Kreisläufe: Chemische Biozide lösen punktuelle Probleme, schaffen jedoch neue – von resistenten Keimen bis hin zu Mikroverunreinigungen im Trinkwasser.Statt fossile Rohstoffe und toxische Additive zu nutzen, setzt BlueActivity mit seinem innovativen Ansatz auf natürliche Mikroorganismen und biologisch abbaubare Inhibitoren. Die Vorteile sind deutlich – und messbar: Höhere Kühlleistung, effizientere Reinigung, weniger Ablagerungen und eine längere Lebensdauer der Anlagen – und das bei einfacher Umstellung im laufenden Betrieb, ohne hohe Investitionen.Ein standardsetzender Ansatz der bereits mit globalen Marktführern umgesetzt wird. Eine Lösung, die nicht nur Standards erfüllt, sondern echte Transformation ermöglicht. Eine neue Messlatte für Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit.Die Technologie trägt direkt zu 6 der 17 UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) bei und setzt neue Maßstäbe in der industriellen Wassernutzung.Die Zukunft der industriellen Wassernutzung liegt nicht in chemischer Kontrolle, sondern in biologischer Intelligenz. Mit der Natur statt gegen die Natur – BlueActivity zeigt, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Umweltschutz nicht ausschließen, sondern ergänzen.Mehr erfahren: www.blueactivity.de oder LinkedIn

