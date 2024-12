ANACO y PetroShore Unem Forças para Estimular o Compliance

ANACO e PetroShore Unem Forças para Estimular o Compliance

A parceria estratégica visa fortalecer e expandir a cultura de compliance, promovendo boas práticas empresariais para a prevenção de riscos corporativos.

BRAZIL, December 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Em uma iniciativa pioneira, a Associação Nacional de Compliance (ANACO) e a PetroShore, renomada empresa espanhola de consultoria e treinamentos, anunciaram uma parceria estratégica voltada para fortalecer e expandir a cultura do Compliance em escala nacional e internacional. Essa colaboração reflete um compromisso conjunto em promover boas práticas empresariais e desenvolver ferramentas eficazes para a prevenção de riscos corporativos.Treinamentos e CapacitaçãoEntre as principais iniciativas da parceria, estão treinamentos especializados em Compliance, com enfoque em programas de Compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Esses treinamentos serão direcionados a profissionais de diversos setores, proporcionando conhecimentos aprofundados e práticas aplicáveis para garantir conformidade regulatória e ética empresarial.Promoção da Cultura de ComplianceANACO e PetroShore também trabalharão juntas para disseminar a importância do compliance como um pilar fundamental da governança corporativa. Essa iniciativa busca conscientizar empresas e organizações sobre os benefícios de estabelecer políticas robustas que assegurem a transparência e a responsabilidade em suas operações.Eventos e NetworkingA parceria prevê ainda a realização de eventos de grande relevância, como simpósios, seminários, fóruns e congressos. Esses encontros serão oportunidades únicas para fomentar o intercâmbio de ideias, a troca de experiências e a construção de redes de networking entre profissionais, especialistas e empresas que atuam no setor.Compromisso com a Prevenção de Lavagem de DinheiroO fortalecimento dos sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro é um dos eixos principais dessa colaboração. A parceria visa capacitar organizações para identificar e mitigar riscos associados às práticas ilícitas, contribuindo para um mercado mais ético e seguro.Sobre ANACOA Associação Nacional de Compliance (ANACO) é uma entidade dedicada ao desenvolvimento e à promoção das melhores práticas de compliance no âmbito corporativo. Seu trabalho é reconhecido por contribuir significativamente para a governança e a ética empresarial.Sobre PetroShoreCom sede na Espanha, a PetroShore é uma referência em consultoria e treinamentos voltados para compliance, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro. A empresa se destaca por oferecer soluções inovadoras e eficazes, alinhadas às demandas do mercado global.A sinergia entre ANACO e PetroShore promete trazer benefícios significativos para o universo do compliance, impulsionando a adoção de práticas éticas e sustentáveis em um ambiente empresarial em constante transformação.

