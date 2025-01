Kayrros remporte deux contrats stratégiques avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Armées

Nous remercions les autorités publiques françaises pour leur soutien et leur confiance. Ensemble, nous œuvrons à transformer les défis environnementaux et sécuritaires en opportunités d’innovation.” — Président et co-fondateur de Kayrros

PARIS, FRANCE, January 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Kayrros annonce avec fierté la signature de deux grands contrats avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Armées, financés par le gouvernement français dans le cadre du programme d’investissement France 2030. Ces projets stratégiques visent à renforcer la lutte contre les feux de végétation et à améliorer la surveillance des activités illégales telles que l’orpaillage, en s’appuyant sur des technologies avancées de traitement de données satellitaires.Une avancée majeure pour la protection des biens et des personnesCes contrats marquent un tournant stratégique pour Kayrros, et témoignent de la confiance des pouvoirs publics envers notre expertise. Ils représentent :- Une accélération de notre présence sur le marché de la protection des biens et des personnes, au service des gouvernements, assureurs et risk managers.- Une référence industrielle de poids et l’avalisation de nos solutions par des utilisateurs exigeants, qui conforte notre ambition de développement à l’international.Une approche unique sur le marchéDepuis trois ans, Kayrros a investi massivement dans des partenariats avec les acteurs publics et privés chargés de la sécurité des biens et des personnes : les pouvoirs publics, les pompiers, les assureurs et les risques managers.Les solutions de Kayrros ont été développées pour tenir compte des besoins spécifiques de ces métiers. En particulier, Kayrros a mis au point des technologies permettant d’analyser la défendabilité de millions de bâtiments plusieurs fois par an, dans des conditions de performance et de coût inégalés à ce jour. Ces avantages en font un outil clé des politiques de prévention des populations face au danger des feux ainsi qu’aux risques d’activités illégales.Une ambition commune avec le CNESCes projets s’inscrivent également dans une dynamique plus large de promotion de la filière des applications spatiales. Nous remercions les pouvoirs publics et le CNES pour leur soutien et leur confiance. Ensemble, nous œuvrons à transformer les défis environnementaux et sécuritaires en opportunités d’innovation.Antoine Rostand, Président et co-fondateur de Kayrros, a déclaré :« Kayrros ambitionne de jouer un rôle clé dans la protection des personnes et des biens face au changement climatique. Ces contrats constituent une validation forte de nos solutions et de leur pertinence pour la sécurité civile par le gouvernement français, et nous avons hâte d’étendre notre portée à l’international, au service des secteurs public et privé.« Nous remercions les autorités publiques françaises pour leur soutien et leur confiance. Ensemble, nous œuvrons à transformer les défis environnementaux et sécuritaires en opportunités d’innovation. »Julien Camus, VP Sécurité, a déclaré :« Ces contrats confirment le rôle central de Kayrros dans l’innovation technologique au service de la protection des biens et des personnes. Nous sommes déterminés à poursuivre cette dynamique en France et au-delà. »

