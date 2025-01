ヨーロッパの味覚芸術：フルーツと野菜の傑作集

Strawberry JP promo

TOKYO, JAPAN, January 28, 2025 / EINPresswire.com / -- 4つの対象国のひとつである日本におけるプロジェクトの遺産:日本における欧州産果実のプロモーションとコミュニケーション。日本は非常に興味深く有望な市場であることはよく知られているが、現地の事業者と他国(特に南米)の事業者の両方が存在するため、競争が激しい市場でもある。そのため、可能な限り正しい方法で日本の消費者にリーチする必要がある。そのためには、そしてこれが日本におけるプロジェクトの遺産でもあるのだが、多くの側面に注意を払わなければならない。特に:数量と梱包大半の商品は非常に小さなサイズで売られており、バルクはほとんど使われていない。個々の商品はほとんどの場合、3つか4つのグループにまとめられている。つまり、商品数が多くてサイズが小さいパッケージや、商品数が少なくてサイズが大きいパッケージを見つける可能性がある。この店では、数個入りの果物が好まれるが、これは顧客のタイプに最も適した販売戦略である。また、特に中心部から離れた店舗や、オフィスやビルのような、すぐに消費できる商品が好まれそうな中心部、例えば若い単身赴任者向けの店舗では、バラ売りの余地もある。販売店シンメトリーで、エレガントで光沢のある調度品、制服を着た従業員、客一人一人に丁寧にお辞儀をする従業員などである。価格と高級な雰囲気は、好奇心旺盛な多くの観光客が日常的にこれらの店に集まることにも起因している。美の追求、完璧さの追求、味の追求。コミュニケーション日本は競争の激しい市場であるため、継続性とオリジナリティのあるコミュニケーションが必要である。新たなコミュニケーション・チャンネルやスペースを特定することによって。マリ・クレール日本版』との3年間のパートナーシップは、欧州の青果物に関心を持つ消費意欲の高いターゲット・グループに、欧州のプロジェクトの価値を伝え、コンテンツを生み出すことを可能にした。この活動を通じて、3年間で150万回以上のインプレッションを生み出し、さらにPRやソーシャルネットワークの活動を通じて1000万人の消費者にリーチした。The European Art of TasteとCSO Italyに関するニュースプロジェクト「The European Art of Taste - Fruit & Veg Masterpieces」は、欧州産の高品質な野菜と果物の普及と情報発信を目的としており、CSOイタリアと欧州連合(EU)が資金を提供している。以下のイタリア企業もプロジェクトに参加している: RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group、Oranfrizer。CSOイタリアは1998年に設立され、国産青果物の生産と販売に携わるイタリア有数の企業の多くが加盟する、イタリアでもユニークな組織である。パッケージング、ロジスティクス、加工、機械、流通など、青果物サプライチェーンのさまざまな分野を専門とする重要な企業が加盟している。CSOイタリアの使命は、イタリアの青果物産業をより効率的で競争力のあるものにするため、会員に有益なサービスを提供することである。事業者間の相乗効果により競争力を高めるため、イタリアの青果物サプライチェーン全体にサービスを提供する技術的なテーブルです。CSO ITALYには73名の会員がおり、以下のように分布している: 生産者会員51名、サプライチェーン会員14名、助成会員3名、支援団体5名。欧州連合の助成を受けた。ただし、表明された見解は著者個人のものであり、必ずしも欧州連合または欧州研究執行機関(REA)の見解を反映するものではない。欧州連合(EU)および授与事務局は、それらに責任を負うことはできません。

