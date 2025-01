EXANTE otwiera biuro w Polsce, wzmacniając obecność na rynku europejskim

EXANTE Opens Office in Warsaw

WARSAW, POLAND, January 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Globalnie rozpoznawalna marka fintechowa EXANTE, działająca w ramach cypryjskiej spółki EXT Ltd, otworzyła nowe biuro w Warszawie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).Z tej okazji EXANTE zorganizuje w Warszawie jedno ze swoich sztandarowych wydarzeń “EXANTE Horizon”, które odbędzie się 6 marca 2025 r. w historycznym Pałacu Łazienkowskim. Pod przewodnictwem redaktor naczelnej EXANTE, dr Renee Friedman, wydarzenie zgromadzi panel światowej klasy ekspertów ekonomicznych, którzy będą omawiać perspektywy rynków finansowych w kontekście inauguracji prezydenta USA oraz nadchodzących wyborów europejskich.Lokalne biuro EXANTE zaoferuje mieszkańcom Polski dostęp do ponad miliona instrumentów finansowych na ponad 50 globalnych rynkach finansowych za pośrednictwem w pełni konfigurowalnej platformy transakcyjnej. Po niedawnym otwarciu biura EXANTE w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ten krok jeszcze bardziej umacnia globalną obecność firmy.„Uzyskanie zgody regulacyjnej w Polsce jest świadectwem naszego zaangażowania w ten dynamiczny i szybko rozwijający się rynek” – powiedział, Arkadiusz Wojcik, Dyrektor Oddziału w Polsce w EXANTE. „Ten kamień milowy pozwala nam wprowadzić innowacyjne rozwiązania tradingowe EXANTE do tętniącego życiem centrum finansowego w Warszawie i poza nim. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju tego regionu, oferując naszym klientom zaufaną wiedzę ekspercką i wyjątkową obsługę, które stały się znakiem rozpoznawczym EXANTE na całym świecie. Z niecierpliwością oczekujemy również na powitanie naszych gości na inauguracyjnym wydarzeniu Horizon 6 marca w Łazienkach Królewskich.”Aleksiej Kirienko, prezes i współzałożyciel EXANTE, dodał: "Jesteśmy dumni z rozszerzenia naszej działalności na region o tak dynamicznym potencjale. Od samego początku połączenie nowoczesnej technologii z indywidualnym podejściem do naszych klientów było fundamentem filozofii EXANTE. Jesteśmy zachwyceni, że możemy wprowadzić ofertę EXANTE do Polski i kontynuować naszą misję łączenia lokalnych inwestorów z globalnymi możliwościami".EXANTE jest obecnie regulowane w sześciu jurysdykcjach, w tym przez FCA w Wielkiej Brytanii, SFC w Hongkongu, DFSA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, CySEC na Cyprze, MFSA na Malcie, oraz teraz przez KNF w Polsce. Ten globalny zakres zatwierdzeń regulacyjnych odzwierciedla zaangażowanie naszej firmy w oferowanie bezpiecznych i zaufanych rozwiązań inwestycyjnych dla rosnącej liczby klientów na całym świecie.O EXANTEEXANTE to wiodąca globalna marka fintech, oferująca dostęp do 50+ globalnych rynków finansowych, 8 klas aktywów i ponad 1 miliona instrumentów z jednego prostego konta wielowalutowego, wykorzystując autorską technologię. Oferuje w pełni konfigurowalne rozwiązania, zaawansowane moduły inwestycyjne oraz solidną infrastrukturę. EXANTE, dążąc do doskonałości, przejrzystości i zapewniania satysfakcji klienta, świadczy kompleksowe usługi brokerskie dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie. Marka działa w Polsce poprzez EXT Ltd, firmę inwestycyjną z siedzibą na Cyprze, regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC).Więcej informacji o firmie EXANTE i jej usługach można uzyskać na stronie exante.eu lub w naszym nowym biurze pod adresem: EXT sp. z o.o. oddział w Polsce, Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.Kontakt dla mediów: Julia Chapman, jch@exante.eu

