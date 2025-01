Coerver Coaching Lanza Emocionantes Programas en la Ciudad de México

Coerver Coaching, el reconocido programa de entrenamiento de fútbol con más de 40 años de historia, lanza una emocionante serie de eventos en Mexico

MEXICO CITY, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, January 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Coerver Coaching , el reconocido programa de entrenamiento de fútbol con más de 40 años de historia, lanza una emocionante serie de eventos en la Ciudad de México a partir de este fin de semana. Estos programas están diseñados para mejorar las habilidades técnicas de los jugadores y ofrecer oportunidades educativas de primer nivel para entrenadores de fútbol.Eventos Iniciales:Viernes 31 de enero: Curso Introductorio Coerver para Entrenadores de FútbolLos entrenadores de fútbol están invitados a participar en un exclusivo curso educativo que incluye sesiones teóricas y prácticas, enfocadas en la metodología comprobada de Coerver. Este evento se llevará a cabo en la Prepa Anáhuac Campus Cumbres y representa una oportunidad invaluable para aprender las técnicas que han formado a jugadores técnicos en todo el mundo.Domingo 2 de febrero: Primer Clínic de Fútbol del AñoJugadores de entre 9 y 15 años podrán asistir a un clínic de dos horas enfocado en movimientos ofensivos, mejorando sus habilidades y creatividad en el campo. Esta sesión también se realizará en la Prepa Anáhuac Campus Cumbres.Viernes 7 de febrero: Inicio del Programa Coerver de 8 SemanasLos programas centrales de Coerver, First Skills (edades 5-8) y Performance Academy (edades 9-15), comenzarán en dos ubicaciones convenientes en la Ciudad de México: Chapultepec y Arboledas. Estos programas están diseñados para brindar a los jugadores la base técnica necesaria para triunfar en el fútbol, fomentando la confianza, la creatividad y el trabajo en equipo.“Estos eventos reflejan el compromiso de Coerver Coaching por expandirse en México y ofrecer oportunidades únicas y de calidad en el desarrollo juvenil para entrenadores y jugadores,” comentó César Coronel, Director de Coerver CDMX.¿Por qué Coerver Coaching?Durante más de 40 años, Coerver Coaching ha liderado el desarrollo del fútbol. Su metodología, impartida en más de 50 países, enfatiza la excelencia técnica, la creatividad y la inteligencia de juego. Como socio global de Adidas, Coerver Coaching ofrece recursos y experiencia inigualables para ayudar a jugadores y entrenadores a alcanzar sus metas.¿Qué sigue?Coerver Coaching también está trabajando en su calendario de Campamentos de Verano, cuyas fechas se anunciarán próximamente en el sitio web oficial.Para más información sobre los programas e inscripciones:🌐 Visita: www.CoerverCDMX.com 📞 Llama: +52-55-4031-9455📧 Email: coervercdmx@coerver.comSobre Coerver CoachingCoerver Coaching es un programa de entrenamiento de fútbol reconocido mundialmente, enfocado en el desarrollo técnico de los jugadores a través de técnicas innovadoras y entrenamientos estructurados. Confiado por jugadores, entrenadores y clubes en todo el mundo, Coerver Coaching continúa inspirando a la próxima generación de estrellas del fútbol.

