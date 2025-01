Vulog choisi comme partenaire pour la gestion et le partage de flotte des Alpes-Maritimes et du Pas-de-Calais

Vulog est le leader mondial des technologies de mobilité partagée

Avec sa plateforme mobilité innovante, Vulog permettra aux Alpes-Maritimes et au Pas-de-Calais de moderniser leurs flottes et de favoriser une mobilité durable.

Chez Vulog, nous accélérons la transition vers une mobilité durable grâce à des technologies performantes. Être choisi par ces départements illustre la fiabilité et l’impact de notre plateforme.” — Gregory Ducongé, PDG de Vulog

NICE, FRANCE, January 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Vulog , leader mondial des technologies de mobilité partagée, est fier d’avoir été choisi comme partenaire technologique pour deux projets ambitieux mêlant service de télématique et d’autopartage initiés par les départements des Alpes-Maritimes (06) et du Pas-de-Calais (62). Ces initiatives illustrent l’engagement fort des collectivités locales à moderniser leurs flottes tout en adoptant des solutions de mobilité durable et économique.Dans le Pas-de-Calais, le Conseil départemental mettra à disposition de ses 5 000 agents une flotte de 500 véhicules, accessibles via une application mobile ou le badge des agents.Dans les Alpes-Maritimes, Vulog déploiera sa technologie pour une flotte de 1 300 véhicules destinée à deux entités distinctes : le Conseil départemental et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 06).Pour ces deux projets, Vulog propose une technologie innovante qui intègre des outils de gestion de flotte performants afin d’optimiser l’utilisation des véhicules, d’encourager des pratiques de conduite responsables et de collecter des données pour améliorer les performances globales des flottes. Ces solutions permettent aux collectivités de réduire la taille de leurs flottes, de diminuer leurs coûts opérationnels et de contribuer activement à la transition écologique.Gregory Ducongé, PDG de Vulog, déclare : « Chez Vulog, notre mission est d'accélérer la transition vers une mobilité partagée et durable grâce à des technologies innovantes et performantes. Être choisi pour accompagner les départements des Alpes-Maritimes et du Pas-de-Calais témoigne de la polyvalence et de la fiabilité de notre plateforme, capable de répondre à des besoins variés tout en ayant un impact significatif. »À propos de VulogVulog est le principal fournisseur mondial de technologies pour la mobilité partagée, avec une plateforme SaaS alimentée par l’intelligence artificielle qui simplifie le déploiement et la gestion de grandes flottes de véhicules. Depuis 2006, Vulog accompagne ses partenaires à travers le monde dans leur transition vers une mobilité plus durable et rentable.Pour plus d’informations sur Vulog et ses projets, rendez-vous sur www.vulog.com

