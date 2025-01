キウイのような緑の生命力（『The European Art of Taste』より）

TOKYO, JAPAN, January 27, 2025 / EINPresswire.com / -- ロッパからの絵葉書」ビデオがオンライン上に公開された。これは、地中海の現実を撮影した写真を通して、この特別な果物の価値を伝える小さな旅である。これは、地中海の現実を撮影したいくつかの写真を通して、この特別な果物の価値を伝える小さな旅である。このように、欧州のプロジェクト「The European Art of Taste」は、欧州の卓越性の象徴であるこの果物の特異性を高めたいが、それだけではない!葉緑素の力強さと自然のエネルギーを思わせる果肉の鮮やかな緑から、再生と調和のメッセージが浮かび上がる。キウイの原産地である中国文化では、この色は春の目覚め、地球と宇宙に浸透する生命力を表している。ニュージーランドのマオリ族にとって、キウイの緑は大地との深いつながりとスピリチュアリティを呼び起こし、生命が新たに生まれ変わることを祝う。また、キリスト教の伝統やヨガの実践では、緑は希望、愛、再生を象徴し、キウイはキッチンの内外でバランスと幸福の象徴となっている。ビデオはキウイの本質をすべて明らかにし、活力の大使として、またキッチンの主人公としてキウイを紹介している。どのシーンも、キウイの色の鮮やかさ、味の新鮮さ、そしてどんな料理も豊かにする能力をとらえている。キッチンでは、キウイがこのエネルギーをもたらし、あらゆる料理を味わいと創造性の祭典に変えてくれる。甘くてほのかな酸味のあるキウイは、元気の出るスムージーからグルメなサラダ、洗練されたデザートまで、革新的なレシピに適した万能の味方だ。ビタミンC、抗酸化物質、食物繊維を豊富に含むキウイは、心と体に栄養を与えてくれる果物です。キウイは単なる食べ物ではなく、活力、創造性、そして私たちを取り巻く環境とのつながりを再発見させてくれる。キウイは生命と再生の象徴であり、毎日の食卓に欠かせない小さな傑作です。The European Art of TasteとCSOイタリアに関するニュースThe European Art of Taste - Fruit & Veg Masterpiecesプロジェクトは、ヨーロッパ産の高品質な野菜と果物の普及と情報発信を目的としており、CSOイタリアと欧州連合(EU)が資金を提供している。以下のイタリア企業もプロジェクトに参加している: RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group、Oranfrizer。CSOイタリアは1998年に設立され、国産青果物の生産と販売に携わるイタリア有数の企業の多くが加盟する、イタリアでもユニークな組織である。パッケージング、ロジスティクス、加工、機械、流通など、青果物サプライチェーンのさまざまな分野を専門とする重要な企業が加盟している。CSOイタリアの使命は、イタリアの青果物産業をより効率的で競争力のあるものにするため、会員に有益なサービスを提供することである。事業者間の相乗効果により競争力を高めるため、イタリアの青果物サプライチェーン全体にサービスを提供する技術的なテーブルです。CSO ITALYには73名の会員がおり、以下のように分布している: 生産者会員51名、サプライチェーン会員14名、助成会員3名、支援団体5名。欧州連合の助成を受けた。ただし、表明された見解は著者個人のものであり、必ずしも欧州連合または欧州研究執行機関(REA)の見解を反映するものではない。欧州連合(EU)および授与事務局は、それらに責任を負うことはできません。

Postcards from Europe 2024 : Kiwi

