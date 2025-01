Recomendaciones sobre higiene y limpieza en el gimnasio para prevenir infecciones

Mujer limpiando máquinas de deporte

Recomendaciones clave de PAPELMATIC para reducir riesgos en espacios de fitness

CORNELLA DE LLOBREGAT, BARCELONA, SPAIN, January 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Mantener una buena higiene en el gimnasio es esencial para prevenir la propagación de infecciones y proteger la salud de los usuarios. En espacios de alta concentración de personas, como los gimnasios, donde las superficies y equipos se usan de forma constante, los gérmenes y bacterias pueden proliferar rápidamente. Para evitar riesgos y mantener un ambiente seguro, PAPELMATIC , expertos en higiene profesional, comparte cinco recomendaciones clave.Prevenir infecciones es esencial en el entorno del fitnessSegún un estudio de la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, las máquinas de ejercicio pueden albergar hasta 25 tipos diferentes de bacterias. Además, infecciones dérmicas causadas por hongos, parásitos y virus pueden propagarse fácilmente a través de las superficies del gimnasio. Los riesgos de infecciones como las provocadas por estafilococos, cada vez más comunes en estos espacios, son una preocupación creciente.Pau Fornt, director general de PAPELMATIC, señala: "Es crucial que los usuarios asuman su responsabilidad en cuanto a higiene personal, adoptando prácticas adecuadas para prevenir infecciones". También hace un llamado a los responsables de los gimnasios para que implementen medidas eficaces que garanticen el bienestar de todos.Recomendaciones de PAPELMATIC para una higiene efectiva en el gimnasioPara ayudar a mantener los gimnasios libres de gérmenes y minimizar el riesgo de infecciones, PAPELMATIC sugiere seguir estas sencillas pero fundamentales prácticas de higiene:1. Lavar las manos antes y después de entrenarLavarse las manos es esencial para eliminar gérmenes y prevenir su transmisión. Se recomienda frotar bien las manos con jabón durante al menos 20 segundos, prestando atención a los espacios entre los dedos y debajo de las uñas.2. Secado adecuado de las manosEl secado con toallas de papel desechables es el método más efectivo para reducir la carga microbiana en la piel, ayudando a evitar la transferencia de microorganismos a las superficies y otros equipos.3. Limpiar el equipo antes y después de su usoEl sudor y las células muertas de la piel se acumulan en las máquinas, creando un caldo de cultivo ideal para bacterias. Usar toallas personales o desinfectante para limpiar los equipos antes y después de cada uso es fundamental.4. Usar chanclas en vestuarios y duchasLos vestuarios y duchas son zonas propensas a hongos y otros microorganismos. Usar chanclas y evitar compartir artículos personales, como toallas o maquinillas de afeitar, es una medida preventiva importante.5. Mantenimiento adecuado de la limpieza en los gimnasiosMás allá de la higiene personal, los gimnasios deben implementar protocolos de limpieza rigurosos. PAPELMATIC recomienda el uso de detergentes neutros y específicos para cada superficie, junto con la instalación de dispensadores adecuados de papel higiénico, gel y otros productos esenciales.Sobre PAPELMATICFundada en 1965 en Barcelona, PAPELMATIC es una empresa familiar especializada en soluciones de higiene y bienestar profesional. Con más de 1.500 productos en su catálogo, la compañía se dedica a ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de diversas industrias, siempre con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.

