EBC Financial Group ติดตามแนวโน้มตลาด ท่ามกลางการขยายตัวของกลุ่ม BRICS ในเอเชียและแอฟริกา

ในปัจจุบันกลุ่ม BRICS มีประชากรโลกถึง 49% คิดเป็น 40% GDP โลก ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในตลาดโลก

EBC Financial Group วิเคราะห์การเพิ่มประเทศสมาชิก BRICS ซึ่งครอบคลุมประชากรโลกถึง 49% และมี 40% ของ GDP สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลก

LONDON, UNITED KINGDOM, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group วิเคราะห์ผลกระทบการขยายตัวของประเทศสมาชิก BRICS ซึ่งเป็นประกอบด้วยกลุ่มพันธมิตรของบราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2025 อินโดนีเซียได้เข้าร่วม BRICS อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกเต็มตัว แสดงถึงการมีส่วนร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2025 ได้มีการเพิ่มประเทศสมาชิก 8 ประเทศ ได้แก่ เบลารุส, โบลิเวีย, คิวบา, คาซัคสถาน, มาเลเซีย, ไทย, ยูกันดา และอุซเบกิสถาน นอกจากนี้ ไนจีเรียยังได้เข้าร่วมประเทศสมาชิก เพื่อขยายขอบเขตทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของกลุ่ม BRICS

จจุบันประเทศสมาชิก BRICS มีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของโลก คิดเป็น 40% ของ GDP โลก อิงจากการรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งทำให้กลุ่ม BRICS มีอิทธิพลอย่างมากในตลาดโลก ในด้านพลังงาน สมาชิก BRICS เช่น รัสเซียและบราซิลเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่จีนและแอฟริกาใต้เป็นผู้นำในการผลิตทองคำและแพลทินัม ตามข้อมูลองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) นักวิเคราะห์จาก Chatham House เน้นย้ำว่าอำนาจทางเศรษฐกิจนี้ทำให้กลุ่ม BRICS สามารถเปลี่ยนกระแสการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดพลังงานและกลุ่มแร่ต่างๆ ได้

การขยายตัวของ BRICS เริ่มส่งผลกระทบในตลาดหลักทั่วโลก ตั้งแต่ความผันผวนของสกุลเงินไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในข้อตกลงการค้าและการจัดการทรัพยากร คาดว่าตลาดน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ EBC Financial Group (EBC) ติดตามตลาดและวิเคราะห์ปัจจัย โดยมุ่งเน้นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อทางการเงินโลก

ผลกระทบต่อตลาด

ความผันผวนของสกุลเงินในกลุ่มประเทศสมาชิก USD/INR และ RMB/KZT กลายเป็นจุดสำคัญ ท่ามกลางการพัฒนาของข้อตกลงทางการค้าและนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพของ BRICS กำลังส่งผลให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ทองคำและเงิน

ดัชนีตลาดเกิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะดึงดูดกระแสเงินทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากได้รับแรงขับเคลื่อนจากโครงการริเริ่มของ BRICS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายความร่วมมือด้านการค้า สะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม BRICS ต่อตลาดหุ้นโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสการเติบโตในระยะยาว

โอกาสสำหรับนักลงทุน

การเพิ่มประเทศสมาชิก BRICS นำมาซึ่งโอกาสในตลาดการเงินทั่วโลก :

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : การเพิ่มประเทศสมาชิกส่งผลให้เกิดสกุลเงินที่น่าลงทุน เช่น USD/INR, USD/MYR และ RMB/KZT อาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศสมาชิก BRICS ก็มีความน่าสนใจ เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของภูมิภาคที่ส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

สินค้าโภคภัณฑ์ : ประเทศสมาชิก BRICS มีบทบาทสำคัญในตลาดน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และโลหะ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านข้อตกลงการค้าและการจัดการทรัพยากร คาดว่าจะส่งผลต่อน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะคาซัคสถานเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ ในตลาดโลหะ จีนและแอฟริกาใต้ยังครองตำแหน่งผู้นำการผลิตทองคำและแพลตินัม อีกทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานสีเขียว ยิ่งเพิ่มโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

ดัชนีหุ้น : การเข้าร่วมของประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างอุซเบกิสถานและไทย เปิดโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเหล่านี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในกลุ่ม BRICS เช่น National Wealth Fund ของรัสเซีย และการลงทุนในโครงการ Belt and Road ของจีน คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค โครงการเหล่านี้มีศักยภาพสูงในการยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นท้องถิ่น

การเข้าร่วม BRICS ของอินโดนีเซียและมาเลเซียใน ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีการค้าและการเงินระดับโลก การพัฒนานี้สะท้อนถึงการบูรณาการของตลาดจากภูมิภาคต่างๆ เข้ากับเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโต โดยเน้นความสำคัญของความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเข้าถึงโอกาสต่างๆ และความยืดหยุ่นในระบบการซื้อขายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพลศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มในตลาดได้ที่ www.ebc.com.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.