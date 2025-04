EBC Financial Group Berbagi Kebahagiaan Ramadan di Panti Wreda Berdikari

Karyawan EBC Financial Group dan para penghuni Panti Werdha Berdikari berbagi momen kebahagiaan dalam inisiatif Ramadan, mempererat hubungan dan semangat kebersamaan.

Dari perbaikan fasilitas hingga momen buka puasa bersama, inisiatif ini jadi wujud nyata misi EBC untuk memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

INDONESIA, April 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengangkat masyarakat kurang mampu, EBC Financial Group (EBC) menyelenggarakan inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang signifikan selama bulan Ramadan di Pondok Lansia Berdikari- Panti Werdha , sebuah panti jompo terkemuka yang berlokasi di Tangerang, Banten. Inisiatif ini menyoroti misi berkelanjutan EBC untuk mempromosikan kesejahteraan, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat ikatan masyarakat melalui tindakan bermakna yang bersifat lokal dan praktis.

Menyelaraskan Tujuan dengan Dampak melalui Perayaan Kebersamaan

Dipelopori oleh tim EBC Indonesia yang berdedikasi dan memainkan peran yang berbeda untuk memastikan keberhasilan acara, kontribusi broker keuangan tersebut bertujuan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan warga lanjut usia melalui berbagai cara: meningkatkan infrastruktur, menyediakan perlengkapan penting, dan membina hubungan emosional. Upaya perusahaan tersebut berlandaskan pada visi yang lebih luas untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dengan terlibat secara aktif dengan masyarakat yang membutuhkan.

Didorong oleh tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan warga lanjut usia dengan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka, inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang tangguh. Upaya ini merupakan bagian dari visi jangka panjang, di mana keberhasilan bisnis berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial, dan dampak nyata diukur dari kehidupan yang tersentuh, bukan sekadar angka. Inisiatif tersebut berdampak besar, membawa kegembiraan dan peningkatan kualitas hidup kepada 29 penghuni lanjut usia dan 10 anggota staf panti, yang menyoroti dedikasi EBC Financial Group tidak hanya pada keunggulan bisnis tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.

Pak Soleh, pengasuh di Pondok Lansia Berdikari, berkomentar, "Bantuan yang kami terima dari EBC Financial Group telah membuat perbedaan besar dalam kegiatan operasional harian kami. Bantuan ini memungkinkan kami untuk memberikan perawatan yang lebih baik kepada penghuni panti jompo kami, dan yang terpenting, bantuan ini mengingatkan kami bahwa mereka dihargai dan dirawat oleh masyarakat luas."

Febrian Saputra, Manajer Pengembangan Bisnis di EBC Financial Group Indonesia yang juga merupakan relawan yang membantu menyelenggarakan inisiatif tersebut, berbagi, “Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk membuat perbedaan nyata di masyarakat tempat kami tinggal. Melihat senyuman, mendengar cerita, dan sekadar hadir bersama para penghuni mengingatkan kami bahwa dampak tidak hanya sebatas donasi. Ini tentang hubungan antarmanusia. Kami bangga mendukung Pondok Lansia Berdikari dan berharap dapat memberikan manfaat banyyak yang dapat mengangkat dan memperkuat masyarakat kami.”

Untuk meningkatkan kondisi kehidupan, tim EBC Indonesia memperbaiki fasilitas kamar mandi penting, meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi para penghuni lansia. Selain itu, perusahaan menyediakan paket bahan makanan pokok yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi para penghuni selama beberapa bulan mendatang, meringankan beban manajemen fasilitas dan memastikan dukungan yang konsisten.

Sebagai bentuk komitmen EBC terhadap inklusi sosial, inisiatif ini menampilkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menumbuhkan kegembiraan dan memperkuat hubungan. Para karyawan memimpin sesi mewarnai yang bersifat rekreasi, yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk berekspresi secara kreatif dan bersantai. Acara ini diakhiri dengan buka puasa bersama, yang melambangkan persatuan, kasih sayang, dan semangat Ramadhan.

Dedikasi EBC terhadap Kesejahteraan Sosial Melampaui Satu Acara Tunggal

Inisiatif CSR ini merupakan bagian dari komitmen EBC yang lebih luas untuk mendorong dampak sosial yang positif di Indonesia. Strategi perusahaan ini tidak hanya terbatas pada acara-acara tertentu; strategi ini juga mencakup penciptaan nilai yang berkelanjutan melalui dukungan berkelanjutan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tahun lalu, tim EBC Indonesia merenovasi fasilitas masjid dan memberikan bantuan kepada 75 anak yatim di Banten selama bulan Ramadan.

Fokus EBC pada pemberdayaan masyarakat meluas ke inisiatif masa depan yang direncanakan, termasuk beasiswa pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, proyek keberlanjutan lingkungan, dan program literasi keuangan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan masyarakat jangka panjang.

Upaya EBC di Pondok Lansia Berdikari mencerminkan komitmen sejati untuk memberikan nilai lebih dari sekadar layanan keuangan. Dengan terlibat aktif dengan masyarakat, perusahaan menunjukkan pendekatan holistik terhadap tanggung jawab perusahaan, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan melalui kemitraan strategis, bantuan langsung, dan keterlibatan berkelanjutan. Inisiatif ini semakin memperkuat kehadiran EBC di Indonesia, di mana perusahaan bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat dan berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Seiring dengan terus meluasnya upaya CSR-nya, EBC Financial Group tetap berdedikasi untuk mempromosikan inklusivitas, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat .

Bersamaan dengan inisiatif yang berfokus pada masyarakat ini, EBC Financial Group juga menandai tonggak penting dalam komitmen jangka panjangnya terhadap Indonesia dengan mengamankan pendaftaran merek dagang untuk logonya. Pengakuan hukum ini tidak hanya memperkuat perlindungan merek EBC di kawasan ini, tetapi juga menegaskan dedikasinya untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan bisnis dan regulasi negara ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang inisiatif ESG EBC Financial Group, silakan kunjungi www.ebc.com/ESG .

