iFX EXPO LATAM 2025：EBC于墨西哥普及金融知识

EBC金融集团即将出席 iFX Expo LATAM 2025（墨西哥），与交易员、经纪商及金融科技领域领军者展开深度对话，共同探讨拉美金融市场未来发展趋势。

随着数字金融在拉美地区的快速发展，EBC金融集团即将亮相iFX EXPO LATAM 2025，旨在连接全球、传递知识并分享专业见解。

MEXICO, April 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- 当前，墨西哥人的理财方式正在经历变革，他们不再局限于储蓄，更延伸至投资领域。在经济环境复杂多变、数字化进程加速的背景下，在线交易逐渐成为新的途径，帮助他们探索创收与财富积累。

《国家金融包容性调查》（ENIF）数据显示，墨西哥已有超过1000万人使用数字金融产品。这一数据不仅反映出民众日益熟悉金融科技工具，更体现了一种文化转变：墨西哥人希望能更大程度掌控自己的经济未来。

这一趋势与转变，恰逢iFX EXPO LATAM 2025在墨西哥城举办。本次金融盛会汇聚全球金融行业领袖、科技企业及专业经纪商，势将成为衡量该地区金融创新水平的风向标。

作为业务覆盖十多个国家的知名经纪商，EBC认为其职责远不止提供交易渠道。EBC拉美区域总经理José Manuel Herrera强调：“我们相信，墨西哥理性交易发展的关键在于教育。我们将通过切实可行的决策工具——而非空洞的承诺——帮助迈出第一步的投资者，做出更明智的决策。”

数字交易的蓬勃发展为墨西哥金融普惠开启了新篇章，知识和技术正对数百万民众的经济生活产生日益深远的影响。而像iFX EXPO这样的专业金融平台，只是这场变革的起点。

了解更多EBC金融集团信息，请访问： www.ebc.com.

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关于EBC金融集团

EBC金融集团（EBC）成立于伦敦，以其金融经纪和资产管理服务闻名。EBC在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等主要金融中心设有办事处，为零售、专业及机构投资者提供进入全球市场和交易机会的渠道，包括外汇、大宗商品、股票及指数等领域。

EBC金融集团屡获殊荣，并始终维持高标准的道德准则，严格遵守国际法规。EBC的子公司均在当地法规框架下进行监管和注册。EBC金融集团（英国）有限公司受到英国金融行为监管局（FCA）的监管，EBC金融集团（开曼）有限公司受到开曼群岛货币管理局（CIMA）的监管，EBC金融集团（澳洲）有限公司及EBC资产管理有限公司则受到澳洲证券与投资委员会（ASIC）的监管。

EBC集团的核心成员拥有超过30年的丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战，从广场协议到2015年瑞士法郎危机，无不显示出其卓越的专业能力。EBC倡导一种以诚信、尊重和客户资产安全为核心的文化，确保与每一位投资者的合作都能得到应有的重视和对待。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇合作伙伴，并在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲及大洋洲等地区提供专业服务。此外，EBC亦为联合国基金会联手击败疟疾运动的合作伙伴，致力于改善全球健康并推动生活平等。自2024年2月起，EBC将支持牛津大学经济学系的“经济学家做了什么”公共参与系列活动，旨在揭开经济学的神秘面纱，并探讨其在解决重大社会挑战中的应用，从而增进公众的理解和对话。

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