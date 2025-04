iFX Expo LATAM 2025： EBC Financial Group於墨西哥推動金融知識普及

EBC Financial Group will join iFX Expo LATAM 2025 in Mexico City to engage with traders, brokers, and fintech leaders, fostering conversations around the future of finance in the region.

隨著數位金融在拉丁美洲快速發展,EBC Financial Group即將前往墨西哥城,參與iFX Expo,與業界交流、傳遞知識、分享前瞻觀點。

MEXICO, April 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- 墨西哥民眾的理財方式正在發生轉變。不再僅僅是儲蓄,投資意識也正逐漸萌芽。在當前經濟挑戰與數位化加速的背景下,線上交易正成為一種可接觸且靈活的選項,幫助人們探索創造收入或累積財富的新途徑。

根據《國民金融包容性調查》(ENIF),墨西哥已有超過一千萬人使用數位金融產品。這不僅反映出民眾對科技工具的熟悉程度提升,也代表一場文化上的轉變——越來越多墨西哥人希望掌握自己的經濟未來。

這一趨勢正與iFX Expo LATAM 2025於墨西哥城舉辦的時間點相呼應。該活動將匯聚全球金融領域的領導者、科技公司與專業經紀商,成為觀察拉美金融創新現況的重要指標。

對於在全球十多個國家設有據點的領先經紀商EBC Financial Group而言,經紀商的角色遠不止是提供市場進入門檻。「我們認為,讓負責任的交易在墨西哥成長的關鍵之一是教育。我們的承諾不是空泛的承諾,而是提供實用工具,協助投資人做出更明智的決策。」EBC Financial Group拉美區區域經理José Manuel Herrera表示。

線上交易的興起為墨西哥的金融普惠揭開新篇章,知識與科技正開始在數百萬人的經濟生活中扮演舉足輕重的角色。而如iFX Expo這樣的論壇,只是這場變革對話的起點。

欲了解更多關於EBC Financial Group的資訊,請造訪:https://www.ebc.com/zh/

###

關於EBC金融集團

EBC金融集團(EBC)成立於倫敦這個享有盛譽的金融區,以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處,為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道,包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮,並始終維持高標準的道德準則,嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團(英國)有限公司受到英國金融行為監管局(FCA)的監管,EBC金融集團(開曼)有限公司受到開曼群島金融管理局 CIMA)的監管,EBC金融集團(澳洲)有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會(ASIC)的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗,曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟週期 的挑戰,從廣場協議到2015年瑞士法郎危機,無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化,確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴,並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外,EBC 亦為聯合國基金會「聯手打敗瘧疾」運動的合作夥伴,致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起,EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動,旨在揭開經濟學的神秘面紗,https://www.ebc.com/zh/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.