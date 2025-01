Place-it accrochage d’images pour plafonds en pente pour 2 tableaux Step 1 fixer les deux aimants en haut et en bas cadre BOIS Step 2 monter les deux plaques murales

Finie l’affiche sur le plafond en pente, place aux vraies images.

COPENHAGUE, DENMARK, January 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Place-it® lance un nouveau produit qui permet d'accrocher facilement des tableaux sur un plafond en pente.

Ce n’est pas toujours facile d’accrocher des images sur les plafonds en pente. Pour résoudre ce problème, au fil des ans, les bricoleurs et bricoleuses ont trouvé de nombreuses solutions créatives. Souvent, le tout finit avec une affiche, voire rien du tout sur le plafond en pente, ce qui est dommage.

Le nouveau produit breveté « suspension d’images Place-it pour plafond en pente » résout ce problème. Il est constitué simplement de 2 plaques en métal et de 2 aimants puissants. Les aimants sont appelés des aimants en néodyme qui sont en capacité de supporter mille fois leur propre poids. Les aimants sont vissés au verso du cadre en haut et en bas. Les plaques en métal sont fixées avec les vis et chevilles livrées sur le plafond en pente. Le tableau peut maintenant être accroché

Ce produit a également l’avantage de permettre un réglage fin de la position de l’image à l’intérieur du panneau mural, dans toutes les directions. Ainsi, l’image peut être placée facilement et précisément là où elle doit être accrochée. C’est surtout un avantage si l’image doit être accrochée parallèlement à un cadre de fenêtre ou d’autres images.

« Avec Place-it pour les plafonds en pente, nous répondons à une forte demande de la part de nos clients. Bon nombre d’entre eux utilisent déjà les autres produits Place-it et souhaitent aussi utiliser Place-it sur les plafonds en pente. Désormais, c’est possible » déclare Pelle Nicolaisen, propriétaire et fondateur de Place-it.

Bien que l’image ne soit tenue que par quelques aimants, Place-it peut tenir des images lourdes de 4,5 kg maximum, ce qui correspond à environ 1 x 1 mètre de grande toile avec cadre flottant.

Place-it pour les plafonds en pente sont le nouveau produit Place-it. Place-it est un système d’accrochage professionnel conçu pour les créations artistiques, les galeries et les associations artistiques. Le principe des aimants est de vous faciliter le processus d’accrochage, l’accélérer considérablement et agencer les images de manière plus flexible.

Un pack double « Place-it accrochage d’images pour plafonds en pente » pour 2 tableaux coûte 26,90 € (prix de vente conseillé). Le produit est disponible pour des cadres en bois et en aluminium. Sur Amazon, vous pouvez voir davantage d’informations sur les produits et les acheter : Place-it® Accrocheur d’images plafonds en pente pour tableaux avec cadre en ALUMINIUM (PACK DOUBLE) ou Place-it® Accrocheur d’images plafonds en pente pour tableaux avec cadre en BOIS (PACK DOUBLE)

