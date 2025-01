Technologischer Vorsprung in der Kühlkette: Mainfreight setzt auf Reefer Runner

Mainfreight using Reefer Runner

MELBOURNE, AUSTRALIA, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Mainfreight, ein international agierender Logistikdienstleister, hat in Zusammenarbeit mit Identec Solutions, einem Spezialisten für drahtlose Automatisierungstechnologien, seine Prozesse im Bereich Kühlfrachtüberwachung digitalisiert. Mit der Implementierung von Reefer Runner setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für Transparenz, Zuverlässigkeit und Effizienz in der Überwachung temperaturkritischer Güter.„Reefer Runner verändert die Art und Weise, wie wir unsere Kühlfracht verwalten, grundlegend“, erklärt Jake Hedley, Niederlassungsleiter von Mainfreight Australien. „Dank automatisierter Temperaturüberwachung erhalten wir Echtzeit-Einblicke über den Zustand unserer Container, reduzieren den manuellen Aufwand und können unseren Kunden eine noch höhere Servicequalität bieten. Das ist ein echter Meilenstein – sowohl für uns als auch für unsere Kunden.“Paul Hebrard, Regionalleiter für die APAC-Region bei Identec Solutions, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Mainfreight zeigt, wie flexibel und zügig Reefer Runner integriert werden kann. Wir freuen uns, ein Unternehmen wie Mainfreight dabei zu unterstützen, seine Logistikprozesse weiter zu optimieren und neue Standards zu setzen.“Automatisierung für mehr Sicherheit und EffizienzReefer Runner automatisiert die Überwachung und Steuerung von Kühlcontainern vollständig. Temperaturabweichungen werden sofort erkannt und gemeldet, sodass unmittelbares Eingreifen möglich ist. Das minimiert nicht nur das Risiko von Verderb und Qualitätsmängeln, sondern sorgt auch für eine sichere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.Die Einführung der automatischen Kühlcontainer-Überwachung ist Teil von Mainfreights Wachstumsstrategie. Durch die Automatisierung werden wertvolle Ressourcen freigesetzt, die Mitarbeiter können sich auf strategisch wichtigere Aufgaben konzentrieren. Gleichzeitig verbessert sich die Arbeitssicherheit, da manuelle Kontrollen reduziert werden.Neuer Benchmark für die KühlketteMit der Einführung von Reefer Runner unterstreicht Mainfreight seine Innovationskraft und sein Engagement, die Servicequalität kontinuierlich zu steigern. Das System stärkt das Vertrauen der Kunden, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und öffnet neue Möglichkeiten in Branchen, die höchste Standards bei der Handhabung temperaturkritischer Produkte verlangen (siehe auch: Cold Chain Requirements ).Über MainfreightMainfreight ist ein global agierender Anbieter von Logistiklösungen entlang der gesamten Lieferkette. Das 1978 in Auckland, Neuseeland, gegründete Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung, nationale und internationale Distribution sowie Luft- und Seefracht. Mit mehr als 330 Niederlassungen in 27 Ländern und über 10.800 Mitarbeitern gehört Mainfreight zu den führenden Anbietern der Branche.Die Firmenphilosophie „Special people, Special company“ prägt eine einzigartige Unternehmenskultur, die auf Eigenverantwortung, Teamarbeit und langfristigen Partnerschaften basiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.mainfreight.com Über Reefer RunnerReefer Runner ist ein modernes Überwachungssystem, das speziell für die Verwaltung von Kühlcontainern entwickelt wurde. Es bietet Echtzeit-Transparenz für alle Container, unabhängig von Marke oder Typ, und kann problemlos in bestehende Betriebsabläufe integriert werden. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren und einem breiten Funktionsspektrum senkt Reefer Runner die Betriebskosten, minimiert Fehler und verbessert die Effizienz. Das System wird bereits in mehr als 70 Containerterminals weltweit erfolgreich eingesetzt.Über Identec SolutionsIdentec Solutions entwickelt drahtlose Technologien, die Effizienz und Sicherheit in anspruchsvollen Branchen wie Logistik, Energie und Automobilindustrie steigern. Mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen und Deutschland unterstützt das Unternehmen weltweit führende Unternehmen dabei, Ressourcen besser zu nutzen. Weitere Informationen unter www.identecsolutions.com

