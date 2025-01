オレンジは新たな定番『The European Art of Taste』が提案する美味しさと多様性

TOKYO, JAPAN, January 27, 2025 / EINPresswire.com / -- 健康的で新鮮、そして美味しいオレンジはどんな料理にもよく合い、いつでも楽しむことができます。この冬の女王ともいえる果物の多様性を称えるため、「Postcards from Europe」シリーズの新たなビデオが公開されました。「The European Art of Taste: Fruit and Veg Masterpieces」プロジェクトの一環として続く「Postcards from Europe」シリーズの第2弾は、冬の絶対的な主役であり、ヨーロッパの食卓に欠かせないオレンジにスポットを当て、その利点、多用途性、そしてバランスの取れた食生活における重要性を改めて強調します。オレンジは冬を代表する果物ですが、一部の品種は初夏まで収穫が可能です。その鮮やかなオレンジ色と甘酸っぱい絶妙な味わいで、オレンジはどんなレシピにもぴったりの果物です。「オレンジは新たな定番」ともいえる理由はここにあります。まるでどんな色にもマッチする黒のように、オレンジは朝食からデザート、洗練されたグルメ料理まで、あらゆる食事に完璧に調和します。「朝のオレンジは金、昼は銀、夜は鉛」というイタリアの古いことわざは、特に朝にこの果物を摂取することを推奨しています。しかし、科学は何と言っているのでしょうか?イタリア国立衛生研究所(ISS)によると、オレンジは一日のどの時間帯でもその栄養価から恩恵をもたらします。朝にはビタミンCが疲労回復を助け、免疫力を高めるため、一日のスタートに欠かせない頼れる味方となります。午後には、オレンジが爽やかで満足感のある軽いスナックに変身し、空腹を和らげながらカロリー摂取を抑えるのに最適です。そして夜には?デザートとしてオレンジを楽しむことで、精製糖に頼ることなく甘いものを楽しむことができます。オレンジは時間を問わず、朝、昼、夜のどの時間帯でもその素晴らしい味わいを活かすことができる、驚くべき果物です。ヨーロピアンアートオブテイストとCSOイタリアに関するニュース「ヨーロピアンアートオブテイスト – フルーツ&ベジマスターピース」プロジェクトは、高品質なヨーロッパ産果物と野菜を促進し、その魅力を広く伝えることを目的としています。このプロジェクトはCSOイタリアと欧州連合の資金提供を受けており、RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group、Oranfrizerといったイタリアの主要企業も参加しています。CSOイタリアは1998年に設立され、イタリア国内の果物と野菜の生産およびマーケティングにおいてリーダー的存在の企業を多く結びつけた、イタリアで唯一の団体です。会員には包装、物流、加工、機械、流通といった果物と野菜のサプライチェーンの各分野で専門知識を持つ重要な企業も含まれています。CSOイタリアの使命は、会員に有益なサービスを提供し、イタリアの果物と野菜産業の効率性と競争力を向上させることです。この団体は、イタリア全体の果物と野菜のサプライチェーンに役立つ技術的な支援を行い、オペレーター間のシナジーを通じて競争力を高めることを目指しています。現在、CSOイタリアには73の会員がおり、その内訳は以下の通りです:生産者会員が51、サプライチェーン会員が14、助成会員が3、支援団体が5です。欧州連合からの資金提供本プロジェクトの内容および見解はあくまで著者のみによるものであり、必ずしも欧州連合や欧州研究実施機関(REA)の見解を反映するものではありません。また、欧州連合および資金授与機関は、その責任を負いません。

