ヨーロピアンアートオブテイストがトマトを祝う―ヨーロッパの味と品質の象徴

TOKYO, JAPAN, January 22, 2025 / EINPresswire.com / -- フレッシュでも加工品でも、トマトは地中海料理の核となる存在です。その独特な風味と卓越した栄養価により評価され、『ポストカードフロムヨーロッパ』シリーズの主役となっています。ヨーロッパプロジェクト「アートオブテイスト:フルーツ&ベジマスターピース」の一環として制作されたトマトに焦点を当てた最初の写真映像が公開されました。この特別な製品は、ヨーロッパの果物と野菜の優れた品質を象徴する主役のひとつであり、味、万能性、そして伝統を兼ね備えた自然の真の傑作です。トマトはそのシンプルさと、どんな調理にも適応できる非凡な能力で、常に芸術的なインスピレーションの源となってきました。有名なポップアート運動がトマトを称えたのも偶然ではなく、アンディ・ウォーホルのキャンベルスープ缶の象徴的な解釈は、その時代と集団的想像力の象徴として知られています。地中海料理においてトマトは、単なる食材ではなく、文化や伝統、そして味の物語を語る主役です。ソース、ピューレ、またはフレッシュな状態で使用される場合でも、それぞれの調理法がこの土地の歴史とアイデンティティを祝福し、味覚を通じて世代を超えた深いつながりを生み出します。真の熟練は、各レシピに適した製品を選び、それぞれの調理工程の独自性を尊重することにあります。トマトピューレは、滑らかで均一な仕上がりが特徴で、パスタソースのような軽やかで繊細な調味料に最適です。一方、トマトパルプはその素朴な食感と見える果肉が特徴で、ピザやシチュー、スープ、ラグーなど、トマトの風味が徐々に引き立つ料理に最適です。また、ホールトマトはその形を保ちながら、潰したり切ったり丸ごと使用できるため、トマトソースのパスタや長時間煮込むソースなどの伝統的な調理にぴったりです。「ヨーロピアンアートオブテイスト」プロジェクトは、これらの特性を際立たせ、国際的な観客にイタリア産トマトの真の価値と品質を伝えることを目指しています。ロレンツォ・パスクイネッリ監督による今回の映像では、トマトを料理芸術の主人公としてわずか1分で表現し、すべての料理に欠かせない存在であることを称えています。これらの料理作品は、味わうべき美味しさであるだけでなく、発見すべき物語でもあります。それは深いルーツ、長い伝統、そして土地との強い絆の物語です。こうして、各料理は過去と現在を結びつける芸術作品となり、トマトを味、文化、品質の普遍的なシンボルとして高めるのです。ヨーロピアンアートオブテイストとCSOイタリアに関するニュース「ヨーロピアンアートオブテイスト – フルーツ&ベジマスターピース」プロジェクトは、高品質なヨーロッパ産果物と野菜を促進し、その魅力を広く伝えることを目的としています。このプロジェクトはCSOイタリアと欧州連合の資金提供を受けており、RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group、Oranfrizerといったイタリアの主要企業も参加しています。CSOイタリアは1998年に設立され、イタリア国内の果物と野菜の生産およびマーケティングにおいてリーダー的存在の企業を多く結びつけた、イタリアで唯一の団体です。会員には包装、物流、加工、機械、流通といった果物と野菜のサプライチェーンの各分野で専門知識を持つ重要な企業も含まれています。CSOイタリアの使命は、会員に有益なサービスを提供し、イタリアの果物と野菜産業の効率性と競争力を向上させることです。この団体は、イタリア全体の果物と野菜のサプライチェーンに役立つ技術的な支援を行い、オペレーター間のシナジーを通じて競争力を高めることを目指しています。現在、CSOイタリアには73の会員がおり、その内訳は以下の通りです:生産者会員が51、サプライチェーン会員が14、助成会員が3、支援団体が5です。欧州連合からの資金提供本プロジェクトの内容および見解はあくまで著者のみによるものであり、必ずしも欧州連合や欧州研究実施機関(REA)の見解を反映するものではありません。また、欧州連合および資金授与機関は、その責任を負いません。

