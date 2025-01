inCruises за 2024 год удалось собрать более $256 тысяч в поддержку Mercy Ships

Кампания по сбору средств "Обогащать жизни не только путешествиями" в поддержку деятельности, спасающей жизни

GUAYNABO, PUERTO RICO, January 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- inCruises с гордостью объявляет об успехе кампании по сбору средств в поддержку Mercy Ships 2024 года "Обогащать жизни не только путешествиями". В этом году сообществу inCruises удалось превысить целевую сумму $250 тысяч и собрать впечатляющие $256 тысяч. Эти средства направляются в адрес Mercy Ships - международного благотворительного фонда, управляющего госпитальными судами с медицинскими специалистами-волонтёрами на борту, которые проводят бесплатные хирургические операции и развивают инфраструктуру сообществ, где люди не имеют других возможностей получить медицинскую помощь.

"В очередной раз наша международная семья продемонстрировала невероятную силу сострадания, - говорит Майкл Хатчисон, Генеральный Директор и Сооснователь inGroup. - Эти пожертвования являются свидетельством того, чего мы можем достичь, работая сообща. Благодаря нашим усилиям мы не просто оказываем медицинскую помощь — мы возвращаем надежду. Каждый день меня всё больше вдохновляет щедрость наших Партнёров и Членов Клуба".

С начала нашего партнёрства в 2021 году сообщество inCruises направили более $996 тысяч в фонд Mercy Ships. Это примечательное достижение является свидетельством неустанной самоотдачи руководства, Членов Клуба и Партнёров inGroup.

“Наше Партнёрство с inGroup - поистине особенное, - говорит Симон Джонс, Директор развития бизнеса в Mercy Ships. - За последние несколько лет мы стали неотъемлемой составляющей друг для друга. Щедрые пожертвования сообщества inGroup непосредственно меняют жизни к лучшему в странах, где мы работаем. Но эти взаимоотношения не ограничиваются финансовой помощью.

Как человек, который тесно взаимодействует со множеством международных компаний, я убедился в том, что истинный успех зависит от самих людей — от отношений, которые мы выстраиваем, и от результата, которого достигаем сообща. inGroup - идеальный тому пример. Вспоминаю, как Майкл сказал однажды: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе кто ты”. Мне очень близки эти слова. Спасибо, inGroup, за непревзойдённую поддержку и за то, что меняете наш мир к лучшему”.

Об inGroup International и inCruises

inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает свыше одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы для использования при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, доступном на 17 языках.

inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для надёжного бизнеса международного класса. Членство в Клубе inCruises распространяется исключительно усилиями независимых реферальных Партнёров, которые могут получать вознаграждение за то, что делятся информацией об эксклюзивных преимуществах Членства с другими.

inGroup International делает всё возможное, чтобы являться активным членом международного сообщества и поддерживает Mercy Ships и другие благотворительные гуманитарные инициативы. Более подробную инфомрацию вы можете получить на странице in.Group и inCruises.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.