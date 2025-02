inCruises jetzt ein offizieller Steuerzahler in Kasachstan

Mehrwertsteuer ohne zusätzliche Kosten in Partnerzahlungen eingeschlossen Schließt sich globalen Tech Leaders im Bereich der digitalen Steuereinhaltung an

GUAYNABO, PUERTO RICO, February 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- inGroup International LLC, die unter der Marke inCruises operiert, freut sich bekannt zu geben, dass sie ab 2025 ein offizieller Steuerzahler und digitaler Steuerzahler in der Republik Kasachstan ist. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement der inGroup für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ihre weitere globale Expansion.

In diesem Zusammenhang führt inGroup nun die Mehrwertsteuer (VAT) auf alle Partneraktivierungs- und Verlängerungszahlungen gemäß den kasachischen Steuervorschriften ab. Wichtig ist, dass die Partnerzahlung in Höhe von 95 US-Dollar unverändert bleibt, da sie nun die Mehrwertsteuer einschließt. Dies gewährleistet volle Transparenz bei gleichzeitiger Beibehaltung der Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit für Partner.

„Für ausländische Unternehmen, die auf dem digitalen Markt Kasachstans tätig sind, ist das Verständnis und die Einhaltung der Mehrwertsteuerverpflichtungen von entscheidender Bedeutung, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden. Dazu gehören die rechtzeitige Registrierung, genaue Steuerberechnungen und die Einhaltung der Zahlungsfristen“, sagte Anthony Varvaro, COO und CFO der inGroup.

Mit diesem Schritt schließt sich die inGroup mehr als 80 führenden internationalen Unternehmen an, darunter globale Technologie- und Mediengiganten wie Google, Netflix, Amazon, Temu und Garmin, die sich an die digitalen Steuerbestimmungen Kasachstans halten.

„Dieser Meilenstein unterstreicht das unerschütterliche Engagement der inGroup für Transparenz, Einhaltung von Vorschriften und globale Expansion“, sagte Michael Hutchison, CEO und Mitbegründer der inGroup. „Durch die Anpassung an die steuerlichen Rahmenbedingungen Kasachstans stärken wir das Vertrauen unserer Mitglieder und Partner und gewährleisten gleichzeitig einen nahtlosen Zugang zu unseren Dienstleistungen weltweit.“

Über inGroup International und inCruises

inCruises, ein Level der inGroup International, ist einer der weltweit größten Reiseclubs auf Abonnementbasis. Seit dem Start im Jahr 2016 hat inCruises über eine Million Mitglieder und Partner aus mehr als 200 Ländern und Territorien begrüßt. Im Jahr 2022 wurde inStays vorgestellt, das den Zugang der Mitglieder zu fast 200.000 Kreuzfahrten, Hotels und Resortangeboten erweitert.

inCruises Club-Mitglieder können Reward Points sammeln, um über die inCruises-Website, die in 17 Sprachen verfügbar ist, Reiseerlebnisse zu buchen. inGroup hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben seiner Mitglieder zu verbessern und gleichzeitig eine außergewöhnliche Business-Möglichkeit für sein wachsendes Partnernetzwerk zu bieten. inCruises Club-Mitgliedschaft wird ausschließlich durch unabhängige, empfehlende Partner erweitert, die eine Vergütung erhalten, indem sie die einzigartigen Vorteile des Programms teilen.

