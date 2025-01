Рекордный 2024 год для inCruises - 9-я годовщина выдающихся достижений

2024 год ознаменован беспрецедентными достижениями и признаниями в отрасли

GUAYNABO, PUERTO RICO, January 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- в текущем месяце inCruises отмечает 9-ю годовщину и рекордные достижения 2024 года. Укрепляя свои позиции самого быстрорастущего в мире клуба путешественников, работающего по подписке, Компания с гордостью объявляет о новом рекорде: в 2024 году более 108 тысяч пассажиров забронировали круизы через inCruises. Кроме того, в этом году Члены Клуба в общей сложности сэкономили более $33 миллионов на круизах и отелях, по сравнению с ценами в открытых источниках, что ещё больше укрепило преимущества Клуба.

"Эти результаты - свидетельство преданности наших Партнёров, доверия наших Членов Клубов и усилий нашей корпоративной команды, — говорит Майкл Хатчисон, Генеральный Директор и Сооснователь inGroup. — Достижения этого года установили новый стандарт, наметив путь к ещё большему влиянию в ближайшие несколько лет".

За 2024 год inCruises насчитывает более 260 тысяч новых Членов Клуба и свыше 55 тысяч новых Партнёров. Сообщество реферальных Партнёров достигло рекордного дохода, подтверждая эффективность бизнес-модели inCruises.

"Мы продолжаем внедрять инновации и предоставлять непревзойденные преимущества нашим Членам Клуба и Партнёрам, одновременно увеличивая наши финансовые показатели, - говорит Операционный и финансовый директор inGroup Энтони Варваро. - Мы также внесли изменения в программы Членства и Партнёрства, усилив потенциал устойчивого развития нашего бизнеса".

В 2024 году inCruises продолжила завоёвывать признание в отрасли, получив многочисленные награды Magellan. Компания также укрепилась в роли ценного партнёра круизных линий, развивая бизнес на мировых рынках. MSC Cruises назвала inCruises "Лучшей по объёму продаж в Центральной Азии" и присудила награду "За успех на новых развивающихся рынках". Costa Cruises также вручили inCruises престижную премию "За успех на мировых рынках".

"Долгосрочное сотрудничество с inCruises стало основой нашей миссии доставлять людям радость круизных путешествий и знакомить их с красотой и культурой разных стран мира, - говорит Дарио Рустика, Генеральный директор по развитию Costa Cruises в Северной и Южной Америке. - Мы создали партнёрство, превосходящее все ожидания благодаря преимуществам, которые может предложить только inCruises".

Благодаря рекордным результатам, улучшенным программам и растущему признанию в отрасли 9-я годовщина inCruises знаменует собой год выдающегося прогресса и закладывает фундамент для ещё больших достижений.

Об inGroup International и inCruises

inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает свыше одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы для использования при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, доступном на 17 языках.

inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для надёжного бизнеса международного класса. Членство в Клубе inCruises распространяется исключительно усилиями независимых реферальных Партнёров, которые могут получать вознаграждение за то, что делятся информацией об эксклюзивных преимуществах Членства с другими.

inGroup International делает всё возможное, чтобы являться активным членом международного сообщества и поддерживает Mercy Ships и другие благотворительные гуманитарные инициативы. Более подробную инфомрацию вы можете получить на странице in.Group и inCruises.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.