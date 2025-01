Classes held in more than 80% of schools in Serbia

Аутор: Танјуг (архивски снимак)

Гашић је, представљајући у Скупштини Србије споразум држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у "Партнерству за мир" о статусу њихових снага са додатним протоколима, објаснио да његово потписивање не значи улазак Србије у НАТО, нити приближавање тој организацији. Србија жели партнерства и пријатељства и на Истоку и на Западу. Овим споразумом битно ћемо олакшати организацију и одлазак у војне мисије, навео је он и додао да су неке земље у "Партнерству за мир", али нису чланице НАТО. Министар је истовремено подсетио на то да се сарадња Србије са НАТО реализује под окриљем програма "Партнерство за мир", којем је Србија приступила 2006. године. Према његовим речима, посебан облик сарадње Србије са НАТО представља Група Србија-НАТО за реформу одбране, основана 2006. године ради обезбеђења подршке спровођењу реформи у систему одбране од стране Алијансе и држава које су њене чланице. Нови моменат те сарадње, како је указао, представља отварање Мисије Србије при НАТО и Војног представништва Србије у њеном саставу, као и све интензивнија сарадња са НАТО комитетима и радним групама. Гашић је објаснио да је споразум сачињен 1995. године и да представља примарни механизам дефинисања привилегија, ангажовања и имунитета припадника снага једне државе чланице споразума на територији друге државе чланице споразума. Његова примена, како је додао, омогућава несметану војну сарадњу, пре свега у погледу припреме и реализације војних вежби и изградње потребних капацитета за ангажовање у мултинационалним операцијама и у појединим механизмима успостављеним под окриљем "Партнерства за мир", као и транзита војних снага кроз територију држава потписница и обезбеђења потребне логистичке подршке од стране државе домаћина. Он је истакао да је приступање овом споразуму један од приоритета Србије у процесу ангажовања у програму "Партнерство за мир". Досадашња пракса указује на то да овај споразум, заједно са споразумом који се односи на безбедност информација, омогућава оптимални обим сарадње са НАТО усмерене на подршку реформи система одбране и достизања интероперабилности Војске Србије за ангажовање у мултинационалним операцијама, закључио је министар.

