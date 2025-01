Momcozy bringt die ultra-schlanke Air1 Milchpumpe Q1 2025 auf den Markt

Die neue Air 1 Ultra-Slim Milchpumpe von Momcozy

Momcozy präsentiert die Air 1, eine ultra-schlanke Milchpumpe, die Anfang 2025 mit Diskretion, Komfort und Innovation auf den Markt kommt.

CHINA, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Während moderne Mütter, Arbeit, Kindererziehung und persönliche Entwicklung miteinander vereinbaren, ist der Bedarf an Effizienz, Mobilität und Komfort noch nie so groß gewesen wie heute. Nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung wird Momcozy im ersten Quartal 2025 die ultra-schlanke Air1-Milchpumpe auf den Markt bringen – eine innovative Lösung, die Mütter in ihren vielfältigen Rollen unterstützen soll.Die Mütter von heute sind nicht nur Bezugspersonen, sondern auch Berufstätige, Reisende und Visionärinnen. „Jede Mutter steht während der Stillzeit vor Herausforderungen und unsere Mission ist es, bei dieser Reise zu unterstützen“, erklärte ein Vertreter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Momcozy. „Die Air1 ist mehr als nur eine technische Innovation – sie ist eine Hommage an die Mutterschaft.“Mit der Air1 möchte Momcozy jeder Mutter ermöglichen, das Stillen mit mehr Leichtigkeit und Flexibilität zu gestalten, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren kann – Familie, Alltag, Karriere und die wertvollen Momente dazwischen.Eine unkomplizierte Milchpumpe für alle FälleMütter meistern im Alltag alle möglichen Herausforderungen, deshalb soll ihnen die Momcozy Air 1 Ultra-slim Milchpumpe immer zur Seite stehen. Mit einer Dicke von circa 6 Zentimetern ist die Air 1 die dünnste tragbare Milchpumpe auf dem Markt (basierend auf internen Daten von Momcozy zu den fünf meistverkauften elektrischen Milchpumpen auf Amazon in den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich im Zeitraum Q1 bis Q3 2024) und fast 22 % dünner als ihre Vorgängerin, die Mobile Flow™. So passt sie einfach in den BH und ermöglicht mehr Privatsphäre beim Abpumpen.Die Air 1 wird mit einem transparenten Deckel ausgestattet sein, der eine einfache Ausrichtung der Brustwarzen ermöglicht. Die Frage, wie die Milchpumpe richtig angesetzt wird, gehört damit der Vergangenheit an. Diese diskrete Pumpe für aktive Mütter passt nahtlos in den BH und bietet maximale Privatsphäre, ohne an Saugkraft einzubüßen – ideal für berufstätige Mütter, die Wert auf Diskretion und Effizienz legen. Ein weiteres Feature, das den Müttern das Leben erleichtert, ist, dass die Milchpumpe kabellos und aufladbar ist. Sie ermöglicht bis zu 15 Anwendungssitzungen oder eine Nutzung von fünf Tagen.Alles auf einen BlickDie Air 1 setzt neue Maßstäbe, mit Funktionen, die auf mühelose Anwendung und maximalen Komfort ausgelegt sind:- Leises Abpumpen, maximale Privatsphäre: Mit einem Geräuschpegel von weniger als 45 dB ist die Air 1 die ideale Pumpe für Mütter, die Wert auf Diskretion legen.- Nahtlose technische Integration: Die Air 1 lässt sich problemlos mit der Momcozy-App synchronisieren und ermöglicht so eine freihändige Steuerung, die Überwachung der Milchmenge in Echtzeit und Benachrichtigungen für einen vollen Sammelbehälter.- Zeitsparende, einfache Reinigung: Die Air 1 wurde so entwickelt, dass sie weniger bewegliche Teile enthält. Sie ist einfach zu bedienen, spart Zeit und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Hygiene.- Hautverträglicher Komfort: Der neu verbesserte, weiche Flansch sorgt für ein komfortables und angenehmes Tragegefühl, das die Haut jeder Mutter schont und sich an alle Brustformen anpasst.Die Reise der Air 1 für MütterSeit Anfang 2023 hat das Momcozy-Team zahlreiche Länder bereist und mit über 100 Expert*innen für Müttergesundheit zusammengearbeitet, um die Air 1 Milchpumpe weiterzuentwickeln. „Die größte Herausforderung bestand darin, ein ultradünnes Design mit einer stabilen Struktur in Einklang zu bringen“, erklärte ein Vertreter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Momcozy. Ähnlich wie der Übergang von Desktop-PCs zu ultradünnen Laptops erforderte die Entwicklung der Air 1 Fortschritte in den Bereichen Struktur, Materialien und Technologie. Durch zahlreiche strukturelle Verfeinerungen und Tests konnte das Team jedes Detail optimieren – von den Saugmodi und der Tastenplatzierung bis hin zur Geräuschkontrolle und dem Tragekomfort. Das Ergebnis ist eine Milchpumpe, die Innovation mit Ästhetik vereint und sowohl Leistung als auch Diskretion für moderne Mütter bietet.Bereits jetzt ist die Air1 Milchpumpe in den USA erhältlich und kommt im Frühjahr auch zu uns nach Deutschland. Obwohl wir uns noch etwas gedulden müssen, wollte Momcozy seine deutschen Kundinnen nicht länger im Dunkeln tappen lassen und Ihnen einen ersten Blick auf die neue Milchpumpe gewähren._______Über Momcozy:Gegründet im Jahr 2018, bietet Momcozy eine All-in-One-Lösung für Mütter und Babys weltweit und unterstützt Frauen von der Schwangerschaft bis hin zur frühen Mutterschaft. Komfort für Mütter und Babys hat dabei stets oberste Priorität. Momcozy ist auf mehreren Plattformen, sowohl online als auch in Geschäften, erhältlich und bietet eine umfassende Produktpalette. Für weitere Informationen klicken Sie hier

