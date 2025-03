Internationaler Frauentag mit Momcozy: Frauen auf ihrem individuellen Weg stärken und feiern

Mütter und Frauen: Stärke, Vielfalt & Empowerment – Jeder Weg ist einzigartig.

Momcozy feiert den Internationalen Frauentag unter dem Motto „otHER Way“ – für mehr Selbstbestimmung, Vielfalt und Unterstützung für Frauen & Mütter.

CHINA, March 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Zum Internationalen Frauentag setzt sich Momcozy dafür ein, Frauen und Mütter in all ihren Facetten zu stärken und zu feiern. Unter dem Motto „otHER Way“ erinnert die Marke daran, dass es keinen universellen Weg gibt, eine Frau oder Mutter zu sein. Jede Frau soll ihren eigenen, einzigartigen Lebensweg frei von gesellschaftlichen Normen gestalten – ob als berufstätige Mutter, Unternehmerin oder in jeder anderen Rolle, die sie selbst definiert.Stärkung von Vielfalt und EmpowermentAls globale Marke für Mutter- und Babyprodukte begleitet Momcozy Frauen in allen Lebensphasen und setzt sich dafür ein, dass Erfolg für jede Frau etwas anderes bedeutet. Die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen – sei es in der Karriere, der Familie oder im Lebensstil – steht dabei im Mittelpunkt. Mit praktischen Lösungen wie tragbaren Brustpumpen unterstützt Momcozy Frauen dabei, den Spagat zwischen Familie, Beruf und Selbstverwirklichung zu meistern.„Die Bedürfnisse von Frauen sind so vielfältig wie ihre Lebenswege. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die Frauen mehr Freiheit und Selbstbestimmung ermöglichen“, erklärt Athena, Gründerin und CEO von Momcozy.Innovation für mehr FlexibilitätMomcozy entwickelt Produkte, die den Alltag von Frauen komfortabler und flexibler machen. Die tragbaren Brustpumpen sind ein Beispiel dafür, wie die Marke Müttern mehr Selbstbestimmung bietet, ohne Kompromisse bei Komfort oder Funktionalität einzugehen. Doch es geht bei Momcozy nicht nur um Mutterschaft, sondern um die Frauen hinter den Produkten.„Wir wissen, dass Frauen unterschiedliche Entscheidungen treffen – ob sie ihre Karriere pausieren, um sich der Familie zu widmen, oder beide Welten miteinander zu verbinden. Beide Wege verdienen Respekt und Unterstützung“, so Athena weiter.Kooperation mit Jasi_xx3 In Deutschland arbeitet Momcozy mit der Influencerin Jasi_xx3 zusammen, die in einem Instagram Reel am 20. März über ihre Erfahrungen als Mutter, Unternehmerin und Frau spricht. Gemeinsam ermutigen sie Frauen, ihren eigenen Weg zu finden und in ihrem eigenen Tempo zu leben.“Your Journey, Your Way!” – ein Aufruf zur Selbstbestimmung am Internationalen FrauentagMomcozy feiert am Internationalen Frauentag nicht nur die Vielfalt der Frauen, sondern setzt sich für mehr Innovation, Unterstützung und Selbstbestimmung ein. Jede Frau soll die Freiheit haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen – ob in Bezug auf Mutterschaft, Karriere oder Lebensstil.Für weitere Informationen über die Initiative zum Internationalen Frauentag oder die Produkte von Momcozy besuchen Sie momcozy.com oder folgen Sie @momcozy_de auf Instagram.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.