Momcozy lancera son nouveau tire-lait ultra-fin Air 1 au premier trimestre 2025

Nouveau tire-lait ultra-fin Air 1 de Momcozy

Momcozy présente l’Air 1, un tire-lait ultra-fin lancé début 2025, alliant discrétion, confort et innovation pour répondre aux besoins des mamans modernes.

CHINA, January 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Alors que les mères modernes jonglent entre leur travail, leur rôle de parent et leur épanouissement personnel, leur besoin d'efficacité, de portabilité et de confort en matière de tire-lait n'a jamais été aussi grand. Après deux années de recherche et de développement, Momcozy lancera le tire-lait ultra-mince Air1 au cours du premier trimestre 2025, une solution innovante conçue pour aider les mères dans leurs nombreux rôles.Les mères d'aujourd'hui ne prennent pas seulement le meilleur soin de leurs enfants, ce sont aussi des professionnelles, des voyageuses et des rêveuses. Avec Air1, Momcozy espère aider chaque mère à vivre la beauté de l'allaitement avec plus de facilité, lui permettant de se concentrer sur ce qui compte vraiment - sa famille, sa carrière et tous les petits moments qui viennent se glisser entre ces deux piliers.Repenser le tirage discretAvec le tire-lait ultra-fin Air 1, Momcozy propose une solution adaptée aux mamans jonglant entre les exigences du travail, de la famille et du soin personnel. Avec seulement 6 cm d’épaisseur, l’Air 1 est le tire-lait portable le plus fin du marché (d’après des données internes de Momcozy sur les cinq tire-laits électriques les plus vendus sur Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France du 1er au 3e trimestre 2024), près de 22 % plus mince que la référence précédente en la matière dans la gamme de Momcozy, le Mobile Flow™. Ce modèle innovant est doté d’un capuchon transparent facilitant l’alignement du mamelon, éliminant ainsi une contrainte courante pour les mamans.Une autre caractéristique qui facilitera la tâche des mamans actives est le boîtier du tire-lait rechargeable sans fil, qui offre une autonomie d’environ 15 sessions, soit jusqu’à cinq jours d’utilisation !Pour les mamans d’aujourd’huiLe tire-lait Air 1 établit de nouveaux standards grâce à des fonctionnalités conçues pour une utilisation intuitive et un confort maximal :Pompage silencieux, discrétion maximale : Avec un niveau sonore inférieur à 45 dB, l’Air 1 offre une expérience d’allaitement en toute discrétion, idéale pour les mamans en milieu professionnel.Intégration technologique intuitive : L’Air 1 se synchronise facilement avec l’application Momcozy, permettant un contrôle à distance, un suivi en temps réel du volume de lait et des notifications pour signaler un collecteur plein.Gain de temps, entretien facilité : L'Air 1 est conçu avec moins de pièces, ce qui le rend facile à nettoyer et à assembler. Il est facile à utiliser et vous fait gagner du temps tout en préservant l'hygiène.Confort respectueux de la peau : Le nouvel embout souple offre une expérience confortable et agréable qui prend soin de la peau de chaque maman et s'adapte à toutes les formes de seins.Le tire-lait Air1, déjà disponible aux États-Unis, arrivera en France au printemps. Momcozy offre dès maintenant un premier aperçu à ses clients européens.Le parcours d'Air 1 : Des années de conception réfléchie pour les mamansL’Air 1 est un produit conçu en tenant compte des besoins changeants des mères modernes. Depuis sa date de conception originale au début de l'année 2023, l'équipe de Momcozy a voyagé dans plus d'une douzaine de pays et s'est entretenue avec plus de 100 experts en santé maternelle afin d'affiner son design et ses fonctionnalités.Grâce à des dizaines de perfectionnements structurels et à des centaines de tests rigoureux, l'équipe a réussi à optimiser chaque détail, des modes d'aspiration à l'emplacement des boutons, en passant par le contrôle du bruit et la portabilité. Le résultat est un tire-lait qui allie harmonieusement l'innovation et l'esthétique, offrant à la fois performance et discrétion aux mamans d'aujourd'hui.La vision d'avenir de MomcozyMomcozy développe des solutions intelligentes pour rendre l'allaitement plus confortable et pratique, en utilisant la technologie pour simplifier le parcours de maternité des femmes.À propos de Momcozy :Fondée en 2018, Momcozy fournit une solution unique pour les mamans et les bébés dans le monde entier, en soutenant les femmes de la grossesse à la maternité précoce. Le confort, pour les mères et les bébés, est toujours leur priorité absolue. Momcozy est disponible sur de multiples plateformes, en ligne et en magasin, et propose une gamme complète de produits. Plus d'informations, cliquez ici

