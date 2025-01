Support to Toyo Tires for further development of its business plans in Serbia

Љајић је, приликом посете промотивном каравану "Моја Србија" на Градском тргу у Чачку, истакао да Влада Србије са пет милиона евра субвенционише оне грађане који се одлуче да летују или да барем део одмора проведу на некој од домаћих туристичких дестинација. Данас је завршен конкурс за пријављивање домаћих угоститеља и хотелијера, при чему има тачно 243 заинтересована хотела, апартмана, као и специјализованих болница за рехабилитацију и бања, рекао је он. Према његовим речима, међу пријављенима има и објеката из домаће радиности, сеоских туристичких домаћинстава, као и приватног индивидуалног смештаја. Овај број пријава је изнад свих наших очекивања и верујем да ће интересовање грађана од понедељка, 6. јула, када почиње пријављивање за коришћење ваучера, бити велико, указао је потпредседник Владе. Љајић је објаснио да ће грађани моћи да се пријаве на свим шалтерима пошта Србије, при чему је довољно да поднесу неопходну документацију, а ваучере ће добијати на кућне адресе. Он је додао да се ради о персонализованим ваучерима, па је самим тим могућност злоупотребе сведена на минимум. Према његовим речима, од данас креће још интензивнија кампања како би грађани били упознати са тим на који начин могу да користе ваучере. Поред објављеног списка од 243 објекта на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација, како је објаснио, грађани ће моћи да се информишу и о томе како и где могу да се пријаве, али и о документацији која је неопходна. Он је рекао да пријављивање траје 10 дана, а ваучери ће моћи да се користе до 20. новембра текуће године, евентуално до 1. децембра. У сваком случају грађани ће о томе бити на време обавештени. Средства су обезбеђена и одмах након добијања ваучера од угоститеља уплате ће им бити извршене, указао је Љајић. Потпредседник Владе је подсетио на то да постоји пет категорија грађана који имају права на коришћење ваучера, а то су пензионери, запослени чија је плата мања од 60.000 динара, сви незапослени, примаоци туђе неге и помоћи и ратни војни инвалиди. Директор Туристичке организације Србије Гордана Пламенац, која је такође присуствовала промоцији у Чачку, рекла је да се тим караваном Србија представља у најбољем могућем светлу, а грађанима приближавају природне лепоте и културно-историјско наслеђе. Кампања „Моја Србија“ позива домаће госте да летњи одмор проведу у туристичким дестинацијама широм Србије, а истоимени караван у месец дана обилази 10 градова.

