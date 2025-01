CloudOffix definiert die KI-Arbeitswelt neu

CloudOffix Total AI

Eine unbegrenzte und vertrauenswürdige KI-Arbeitskraft unterstützen

FRANKFURT, FRANKFURT, GERMANY, January 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Durch maßgeschneiderte KI-Assistenten und autonome Agenten für alle Abteilungen und Prozesse transformiert die Plattform Arbeitsabläufe, indem sie Intelligenz in den Alltag bringt.Mit einer fortschrittlichen Bibliothek vorgefertigter Funktionen gibt CloudOffix Unternehmen die Möglichkeit, KI-Assistenten bereitzustellen, die weit über den Support hinausgehen und mühelos Aktionen in Systemen und Arbeitsprozessen ausführen.CloudOffix bindet autonome KI-Agenten und -Assistenten in alle Teams und Prozesse ein, wodurch eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und KI gefördert wird.Während die Plattform den sofort einsatzbereiten KI-Assistenten Cloudia anbietet, geht sie noch einen Schritt weiter und stellt einen KI-Builder bereit. Dieses Tool ermöglicht es auch Nutzern ohne technisches Fachwissen, KI-Assistenten und Workflows für autonome KI-Agenten zu erstellen – ideal für die Entwicklung von KI-Teams, die speziell auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind.Autonome KI-Agenten im Vergleich zu KI-AssistentenAutonome KI-Agenten zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, komplexe, mehrstufige Aufgaben eigenständig zu bewältigen, während KI-Assistenten die künstliche Intelligenz in eine völlig neue Dimension führen.Bei CloudOffix sind autonome KI-Agenten so konzipiert, dass sie komplexe, mehrstufige Aufgaben mit minimaler oder keiner menschlichen Beteiligung übernehmen. Sie basieren auf festgelegten Parametern und eignen sich hervorragend zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, Datenverarbeitung und Prozesssteuerung. Durch ihre Fähigkeit, unabhängig zu handeln, helfen sie Unternehmen, Abläufe zu optimieren und Effizienz auf breiter Ebene zu erreichen.CloudOffix KI-Assistenten gehen über die bloße Ausführung von Aufgaben hinaus; sie vereinen intelligentes Denken, fundierte Entscheidungsprozesse und individuelle Anpassung. Auf Basis konsolidierter Daten bieten sie kontextbezogene Empfehlungen, führen tiefgehende Dialoge und schlagen proaktiv Handlungsschritte vor. Durch ihre Flexibilität und stetiges Lernen sind sie ein unverzichtbares Tool für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben möchten.Lernfähig und anpassbarBei CloudOffix sind autonome KI-Agenten und KI-Assistenten darauf ausgelegt, vollständig anpassbar und lernfähig zu sein, um die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. Ganz gleich, ob Sie Folgendes benötigen:Individuelle Workflows für Ihre Prozesse,angepasste Interaktionen zur Förderung der Kunden- oder Mitarbeiterbindung odermaßgeschneiderte Intelligenz, die Ihre spezifischen Ziele unterstützt.CloudOffix bietet die Flexibilität, diese KI-Lösungen so zu konfigurieren, dass sie perfekt mit Ihren Geschäftsprozessen und Zielen übereinstimmen.Indem CloudOffix die Vorteile autonomer Agenten und KI-Assistenten vereint, wird eine integrierte KI-Erfahrung geschaffen, die Ihre Arbeitsweise transformiert und Ihrem Unternehmen die nötigen Werkzeuge bietet, um Innovationen voranzutreiben und Spitzenleistungen zu erzielen.Ursprüngliche Integration: KI ist schon überall eingebettetCloudOffix hebt sich als erste und einzige Plattform hervor, die eine wirklich konsolidierte KI-Umgebung bietet. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die auf externe Apps und Integrationen angewiesen sind, um KI effizient zu nutzen, eliminiert CloudOffix diese Abhängigkeiten vollständig. Dies gewährleistet, dass KI-Agenten und Assistenten sicher, zuverlässig und reibungslos innerhalb eines einheitlichen Ökosystems arbeiten. Durch die Bewältigung dieser Herausforderungen definiert CloudOffix die Branche neu und setzt neue Maßstäbe in der digitalen Transformation. Unternehmen erhalten eine echte KI-Arbeitskraft und können das Potenzial der KI ohne Kompromisse nutzen.CloudOffix, die weltweit führende Low-Code-Total-Experience-Plattform , die alles nativ konsolidiert und ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten bereitstellt, präsentiert ihren bahnbrechenden KI-Ansatz: Total AI. Diese Lösung wurde entwickelt, um Unternehmen eine sichere, zuverlässige KI ohne das Risiko von KI-Halluzinationen zu bieten und garantiert dadurch präzise und vertrauenswürdige Ergebnisse.CloudOffix, die erste nativ konsolidierte Plattform für Unternehmen, liefert ein vollständiges KI-System, das Teams mit vertrauenswürdigen, autonomen KI-Assistenten und -Agenten unterstützt, die direkt in den Arbeitsprozess eingebunden sind. Diese bahnbrechende Innovation setzt neue Standards für sichere und effektive KI im Geschäftsumfeld.Sicherheit und Autorisierung integriertCloudOffix legt großen Wert auf Sicherheit und Autorisierung als zentrale Elemente der Funktionalität autonomer KI-Agenten und KI-Assistenten. Diese Systeme nutzen zwar konsolidierte Daten für ihre Effizienz, doch bedeutet dies keinen uneingeschränkten Datenzugriff. Ähnlich wie bei Mitarbeitenden, deren Zugang zu sensiblen Informationen über Hierarchien und Berechtigungen gesteuert wird, gelten für KI-Systeme die gleichen Richtlinien.Kontrollierter DatenzugriffCloudOffix stellt sicher, dass die KI-Systeme die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation respektieren und befolgen.Hierarchischer Zugriff: KI-Assistenten und -Agenten agieren im Rahmen der ihnen zugewiesenen Rollen und Berechtigungen. Ein vertriebsorientierter KI-Assistent kann beispielsweise auf CRM-Daten zugreifen, aber wird von der Einsicht in HR-bezogene Informationen ausgeschlossen.Anpassbare Zugriffsrechte: Administratoren haben die Möglichkeit, festzulegen, welche Daten für bestimmte KI-Systeme je nach Benutzerrolle, Abteilung oder spezifischen Aufgaben zugänglich sind.Datenschutz: Vertrauliche Daten bleiben geschützt, und KI-Systeme arbeiten nach strengen Protokollen, um ausschließlich autorisierte Daten zu verarbeiten und zu verwenden.Konsolidierte, aber sicher geschützte DatenObwohl konsolidierte Daten die Grundlage für intelligentere, kontextuelle Antworten bilden, bedeutet das nicht, dass der Zugriff unbegrenzt ist. Die Sicherheitsarchitektur bei CloudOffix gewährleistet:-Die Daten werden aufgeteilt und geschützt, sodass KI-Systeme ihre Aufgaben effektiv erledigen können, ohne vertrauliche Informationen zu gefährden.-Die Regeln zur Zugriffskontrolle lassen sich dynamisch aktualisieren, um den wandelnden Bedürfnissen der Organisation oder hierarchischen Veränderungen gerecht zu werden.Stärken Sie Ihr Unternehmen mit KI und SicherheitCloudOffix bietet KI-Lösungen, die durch starke Autorisierungsmechanismen und sicheren Datenzugriff nicht nur intelligent und anpassbar, sondern auch mit den Sicherheits- und Governance-Richtlinien Ihres Unternehmens vereinbar sind. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, innovativ zu sein und dabei sicher zu sein, dass ihre Daten sowohl effizient konsolidiert als auch sicher verwaltet werden.AI Builder: Maximale Anpassung und FlexibilitätMit dem AI Builder können Unternehmen ihre Belegschaft erweitern, indem sie individuell angepasste Agenten entwickeln, die komplexe Aufgaben präzise und zuverlässig bewältigen. Organisationen können beliebig viele KI-Assistenten für jeden Prozess entwerfen und einsetzen, ohne zusätzliche Integrationen zu benötigen. Zudem können autonome Workflows definiert werden, die es den KI-Agenten ermöglichen, selbstständig zu handeln. Diese Anpassungsfähigkeit macht den AI Builder zu einem Schlüsselelement der innovativen Ansätze von CloudOffix.In der Geschäftswelt gibt es keinen Raum für allgemeine KI, unzuverlässige Antworten oder Handlungen, die das Vertrauen beeinträchtigen. Heutige IT-Lösungen, wie Co-Piloten oder vorentwickelte KI-Agenten, stoßen häufig an ihre Grenzen, wenn komplexe und differenzierte Anforderungen gestellt werden. Beispielsweise wird es kompliziert, personalisierte Unterstützung für ein Kundenticket bereitzustellen, wenn solche Systeme nicht eigenständig handeln oder umfassend konsolidierte Daten nutzen können.Diese Einschränkungen werden durch fragmentierte Datensysteme noch verschärft. Während einige KI-Tools möglicherweise Zugriff auf das Ticketmanagement haben, fehlt ihnen oft die Integration mit CRM-Systemen oder der historische Kontext zu Kundeninteraktionen. Jede Lücke in der Datenkonsolidierung, sei sie noch so klein, kann zu ungenauen oder unzuverlässigen KI-Antworten oder -Handlungen führen, was die Effizienz und Vertrauenswürdigkeit des Systems gefährdet.Eine neue Art von Plattform ist erforderlich, damit Unternehmen eine KI-gestützte Belegschaft etablieren können, die in einer konsolidierten, einheitlichen Umgebung agiert. Diese Plattformen müssen in der Lage sein, autonome Multi-KI-Agenten bereitzustellen, die Daten analysieren, Workflows unterstützen und eigenständig Maßnahmen für stark ausgelastete Teams umsetzen. Dieser Wandel hilft Unternehmen, Prozesse zu vereinfachen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Innovation sowie Effizienz voranzutreiben.„Mit CloudOffix wird die KI-Arbeitskraft neu definiert: Fortschrittliche Denkprozesse, native Integration und flexible Anpassungsmöglichkeiten heben KI-Assistenten und autonome Agenten auf ein bislang unerreichtes Niveau an Intelligenz, Präzision und Genauigkeit“, so Gökhan Erdoğdu, CEO von CloudOffix.„Die Nachfrage nach CloudOffix ist beeindruckend, besonders bei Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, fragmentierte Tools für grundlegende Prozesse zu verwalten.Keine andere Lösung bietet eine so umfassende und nativ eingebettete KI-Plattform. Wir verändern die Arbeitsprozesse grundlegend, indem wir KI direkt und nahtlos in Workflows integrieren – und das völlig ohne Drittanbieter-Apps.“Die Entwicklung individuell angepasster KI-Agenten für einzelne Abteilungen oder Teams eines Unternehmens ist oft zeitaufwendig und mit Integrationsproblemen verbunden. CloudOffix löst dieses Problem, indem es eine nativ eingebettete digitale Umgebung für KI-Assistenten und autonome Agenten bereitstellt.Nutzen Sie mit CloudOffix vorgefertigte KI-Funktionen über Cloudia oder entwickeln und trainieren Sie Ihre eigenen KI-Assistenten und -Agenten. Der AI Builder sorgt dafür, dass Sie diese KI-Fähigkeiten mühelos in jedes System oder jeden Arbeitsablauf einbinden können und bietet Ihnen damit eine maximale Flexibilität.KI in CloudOffix: Zusammenarbeit von Mitarbeitern und KI-Assistenten direkt im ArbeitsumfeldDie KI von CloudOffix ist vollständig in alle Prozesse eingebunden, sodass Unternehmen von KI-Assistenten profitieren können, ohne zusätzlichen Aufwand betreiben zu müssen. Ob beim Workflow-Management, der Lösung von Kundenanfragen oder der Automatisierung wiederkehrender Aufgaben – die KI von CloudOffix arbeitet dort, wo Ihre Teams sie benötigen.Unendliches Potenzial mit KI-Assistenten und -AgentenCloudOffix bietet Ihnen die Möglichkeit, KI-Assistenten in jede Kommunikation, jeden Workflow und jeden Prozess zu integrieren. Trainieren Sie sie individuell, bestimmen Sie ihre Aufgaben, definieren Sie Zugriffsrechte und steuern Sie ihren Einsatz – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. KI-Assistenten von CloudOffix sind mehr als nur Werkzeuge – sie sind Ihre Partner für mehr Produktivität und Innovation.

