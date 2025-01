CloudOffix prezentuje nową erę AI w pracy: Wzmacnianie nieograniczonych i niezawodnych możliwości AI

CloudOffix Total AI

CloudOffix zaprezentował pierwszą platformę AI do zarządzania zespołem, w pełni zintegrowaną z systemami dla firm.

WARSAW, POLAND, January 10, 2025 / EINPresswire.com / -- CloudOffix , światowy lider wśród platform niskokodowych zorientowanych na kompleksowe doświadczenie użytkownika, ogłosił wprowadzenie na rynek Platformy AI Workforce. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, które oferuje natywnie zintegrowane środowisko AI dla przedsiębiorstw. Dzięki umożliwieniu organizacjom pełnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji, CloudOffix otwiera drzwi do przyszłości, gdzie możliwości nie mają granic, a sukces jest na wyciągnięcie ręki.Dzięki asystentom AI i autonomicznym agentom dostosowanym do każdego działu i procesu, platforma rewolucjonizuje operacje biznesowe, płynnie integrując sztuczną inteligencję w codzienne zadania. Centralnym elementem tej innowacji jest CloudOffix AI Builder – intuicyjne narzędzie umożliwiające użytkownikom bez doświadczenia technicznego tworzenie niestandardowych asystentów AI oraz projektowanie procesów pracy dla autonomicznych agentów AI. Dzięki tej unikalnej funkcji organizacje mogą tworzyć zespoły sztucznej inteligencji z wieloma agentami, które są precyzyjnie dopasowane do ich specyficznych potrzeb i wymagań.Podwójna oferta CloudOffix – autonomicznych agentów AI oraz asystentów AI – na nowo definiuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa podchodzą do operacji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Autonomiczni agenci AI zostali zaprojektowani do samodzielnego realizowania złożonych, wieloetapowych zadań, działając w ramach określonych parametrów. Dzięki temu doskonale nadają się do automatyzacji procesów biznesowych, przetwarzania danych i zarządzania operacjami na dużą skalę. Asystenci AI nie tylko realizują zadania, ale także posiadają zdolność analizowania, podejmowania decyzji oraz udzielania indywidualnie dopasowanych porad. Proaktywnie proponują działania, angażują się w konstruktywne rozmowy i dostosowują się poprzez ciągłe uczenie, wspierając firmy w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Oba rozwiązania są w pełni skalowalne i konfigurowalne, pozwalając firmom na dostosowanie procesów i interakcji do ich specyficznych potrzeb i celów.W przeciwieństwie do innych rozwiązań, które polegają na aplikacjach firm trzecich i integracjach, CloudOffix oferuje w pełni skonsolidowane środowisko AI, zapewniając bezpieczną, niezawodną i płynnie działającą funkcjonalność. Dzięki rozwiązaniu problemów związanych z fragmentacją systemów danych, CloudOffix eliminuje ryzyko błędów generowanych przez sztuczną inteligencję, zapewniając precyzyjne i wiarygodne rezultaty. Ten zintegrowany ekosystem wyznacza nowy standard w branży, pozwalając firmom na pełne wykorzystanie potencjału AI bez jakichkolwiek ustępstw.CloudOffix AI Builder pozwala firmom na rozszerzenie swojej struktury operacyjnej za pomocą dostosowanych agentów AI, zdolnych do zarządzania skomplikowanymi zadaniami. Umożliwia projektowanie przepływów pracy dla autonomicznych agentów AI, zapewniając płynność i efektywność działań, oraz wdrażanie dowolnej liczby asystentów AI w różnych procesach, bez potrzeby dodatkowych integracji. Te funkcje sprawiają, że CloudOffix staje się fundamentem innowacji, oferując firmom nieograniczoną elastyczność w dopasowywaniu AI do ich unikalnych wymagań.CloudOffix gwarantuje zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa i autoryzacji dla swoich systemów AI. Dzięki hierarchicznemu dostępowi i możliwością dostosowywania uprawnień, firmy mogą precyzyjnie określić, do jakich danych mogą mieć dostęp asystenci i agenci AI. Informacje wrażliwe są odpowiednio segregowane i zabezpieczone, co zapewnia zgodność z politykami bezpieczeństwa organizacji, jednocześnie umożliwiając systemom AI efektywne działanie w wyznaczonych granicach.Podejście Total AI oferowane przez CloudOffix zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności rozwiązań AI dla firm, eliminując problemy związane z używaniem rozproszonych narzędzi.Integrując AI bezpośrednio w procesy operacyjne, CloudOffix umożliwia organizacjom optymalizację działań, poprawę procesów decyzyjnych, redukcję obciążenia zespołów dzięki autonomicznym, proaktywnym agentom AI, oraz zwiększenie efektywności i wspieranie innowacyjności poprzez inteligentną współpracę między pracownikami a asystentami AI.CloudOffix przenosi sztuczną inteligencję na wyższy poziom, oferując zaawansowane zdolności analityczne, natywną konsolidację oraz personalizację, które sprawiają, że asystenci AI i autonomiczni agenci osiągają nową jakość w zakresie inteligencji, precyzji i dokładności – powiedział Gokhan Erdogdu, CEO CloudOffix. „Żadna inna firma nie oferuje tak kompleksowego i natywnie zintegrowanego rozwiązania AI dla przedsiębiorstw.Zmieniamy sposób pracy, wprowadzając AI bezpośrednio do procesów roboczych – bez potrzeby korzystania z aplikacji firm trzecich.Tradycyjne rozwiązania IT często nie radzą sobie z obsługą złożonych i szczegółowych zapytań. Platforma CloudOffix jest w pełni skonsolidowana, eliminując istniejące ograniczenia. Oferuje asystentów AI, którzy zapewniają spersonalizowane wsparcie oparte na kompleksowych danych, autonomiczne systemy AI wieloagentowe, które analizują dane, wchodzą w interakcje z procesami roboczymi oraz podejmują proaktywne działania, a także zintegrowane, bezpieczne środowisko, które zwiększa efektywność i buduje zaufanie.Funkcje AI oferowane przez CloudOffix są teraz dostępne dla przedsiębiorstw na całym świecie. Firmy mogą korzystać z wbudowanych funkcji i gotowych umiejętności AI oferowanych przez Cloudię lub tworzyć własnych asystentów i agentów AI za pomocą narzędzia AI Builder. Dzięki integracji inteligencji w codzienne procesy robocze, CloudOffix rewolucjonizuje przyszłość pracy.O CloudOffixCloudOffix to pierwsza na świecie platforma low-code, która łączy wszystkie procesy związane z klientami i pracownikami w jednym, zintegrowanym środowisku. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Total AI, CloudOffix umożliwia firmom przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej, usprawnienie operacji oraz otwieranie nowych możliwości rozwoju.Więcej informacji na stronie www.cloudoffix.com

