TAGTHAi เปิดตัว Golf Pass พร้อมรับสิทธิ์ Easy E-Receipt 2568 ลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ 20,000 บาท* ในหมวดวิสาหกิจเพื่อสังคม

BANGKOK, BANGKOK, THAILAND, January 16, 2025 / EINPresswire.com / -- TAGTHAi เปิดตัว 3 Golf Pass พิเศษ ชวนคอกอล์ฟออกรอบโชว์วงสวิง พร้อมรับภาษีคืนตามสิทธิ์ Easy E-Receipt ประจำปี 2568 ลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ 20,000 บาท* ในหมวดสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท*บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ ‘TAGTHAi’ ชวนคุณไปอวดวงสวิงกับดีลตีกอล์ฟพิเศษสุดคุ้มกับ 3 TAGTHAi Golf Pass ณ 2 สนามกอล์ฟชื่อดังย่านบางนาอย่าง Lakewood Country Club และ Summit Windmill Golf Club หรือจะไปเที่ยวไทยแบบบุฟเฟต์กับ TAGTHAi Pass ที่กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ฯลฯ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีในโครงการ Easy E-Receipt 2.0 ให้คุณลดหย่อนภาษีได้ตามยอดที่ซื้อจริง นอกเหนือจากสินค้าปกติ 30,000 บาท* เพิ่มได้อีก 20,000 บาท* ในหมวดสินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมลดหย่อนมูลค่าสูงสุดได้ 50,000 บาท* ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดนางธีรธิดา คุวันทรารัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ TAGTHAi กล่าวว่า กอล์ฟเป็นหนึ่งในกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำ Golf Pass ครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมกีฬากอล์ฟให้คนทั่วไปเข้าถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2568 ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการกีฬา (Amazing Thailand Grand Tourism & Sport Year 2025) โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้จ่ายของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากขึ้นสำหรับดีลพิเศษ TAGTHAi Golf Pass สุดคุ้มนี้ แบ่งออกเป็น 3 รอบ 3 เวลา โดย Bangkok Weekday Golf Pass ราคาเพียง 2,200 บาท เป็นบัตรสำหรับเล่นกอล์ฟในวันธรรมดา วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเวลา 06:00 - 13:00 น. Bangkok Weekend Golf Pass ราคาเพียง 2,800 บาท เป็นบัตรสำหรับเล่นกอล์ฟในช่วงสุดสัปดาห์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 11:30 - 15:00 น. ณ Lakewood Country Club พร้อมค่ากรีนฟี 18 หลุม รถกอล์ฟ และแคดดี้ส่วน Bangkok Night Golf Pass ราคาเพียง 2,700 บาท เป็นบัตรสำหรับเล่นกอล์ฟยามเย็นของทุกวัน โดยวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถออกรอบได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำหรับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ สามารถออกรอบได้ตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไป ที่ Summit Windmill Golf Club พร้อมค่ากรีนฟี 18 หลุม รถกอล์ฟ และแคดดี้ เช่นกันทั้งนี้ ระยะเวลาในการจำหน่ายและใช้บริการ TAGTHAi Golf Pass ทั้ง 3 ใบ สามารถซื้อและใช้ได้ตั้งแต่ 16 ม.ค. - 31 มี.ค. 68 เท่านั้น คอกอล์ฟที่สนใจ สามารถสำรองการออกรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ผ่านแอปพลิเคชัน TAGTHAiด้านสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt 2.0 ปี 2568 สำหรับ TAGTHAi Golf Pass ทั้ง 3 ใบ และ TAGTHAi Pass ทุกประเภท จะได้รับเมื่อซื้อและใช้บริการ ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 68 - 28 ก.พ. 68 จากนั้นแจ้งความประสงค์มาขอ E-Receipt ไปลดหย่อนภาษีได้ง่าย ๆ เพียง:• ซื้อ TAGTHAi Pass และแจ้งขอ E-Receipt ภายในวันที่ซื้อ• แจ้งขอ E-Receipt ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (1) อีเมล์มาที่ customer-service@tagthai.com (2) ส่ง inbox ทาง Official TAGTHAi Facebook Page• กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันถัดไป นับจากวันที่ซื้อ TAGTHAi Pass*• ผู้ซื้อจะได้รับ E-Receipt ภายใน 15 วันทำการ ทางอีเมลที่ให้ข้อมูลไว้ จากอีเมล์ eDocument@mail.etaxsolution.com เท่านั้นอย่าพลาดโอกาสได้ตีกอล์ฟสนุกๆ และเที่ยวไทยในราคาพิเศษที่คุ้มสุดของปี 2568 นี้ กับ TAGTHAi รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAGTHAi Pass แต่ละประเภท ดูเพิ่มเติมที่ https://tagthai.me/4aiPBrP

