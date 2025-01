D.C. 유나이티드, 전북 현대 모터스 FC 출신 대한민국 골키퍼 김준홍 영입

D.C. United Signs Goalkeeper Kim Joon Hong

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, January 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- D.C. 유나이티드는 대한민국 1 부 리그(K 리그)의 전북 현대 모터스

FC 에서 골키퍼 김준홍 선수를 영입했다고 발표했다. 이번 계약은 P-1 비자와 국제 이적 증명서(ITC)

발급을 조건으로 체결되었다. 김준홍 선수는 2027 년까지 3 년 계약을 맺었고 2028 년까지 연장 옵션이

포함되어 있다.

"D.C. 유나이티드는 이번 시즌 K 리그에서 뛰어난 활약을 보여준 재능 있는 젊은 골키퍼를 영입하게 되어

매우 기쁩니다."라고 D.C. 유나이티드의 단장 겸 축구 운영 책임자 앨리 맥케이는 밝혔다. "우리는 김

선수의 경기 스타일과 실력을 주의 깊게 지켜봐 왔으며, 그의 골키퍼 프로필은 트로이 레세인 감독의

시스템에서 요구하는 조건에 완벽히 부합합니다. 시즌을 앞두고 팀을 더욱 강화할 수 있게 되어 매우

기대됩니다."

21 세 골키퍼 김준홍은 2024 시즌 동안 K 리그 1 에서 김천상무 FC 와 전북 현대 모터스 FC 에서 활약한 뒤

D.C. 유나이티드에 합류했습니다. 그는 2024 시즌을 김천상무에서 시작하여, 2023 년에 시작된 1 년 반의

임대 계약을 마무리했습니다. 김준홍은 김천상무에서 17 경기에 출전해 10 승을 거두었으며, 9 번의

클린시트를 기록했습니다. 이후, 2024 년 7 월 15 일 원 소속팀인 전북 현대 모터스로 복귀해 시즌 남은

경기를 소화했습니다. 전북 현대에서 김준홍은 17 경기에 출전해 6 번의 클린시트를 기록하며 8 승을

거두었습니다. 총합으로 김준홍은 2024 년 한 해 동안 34 경기 중 33 경기에 선발 출전해 15 번의

클린시트를 기록했으며, 3,015 분 동안 63 번의 세이브를 성공시켰습니다.

이전에 김준홍은 2023 시즌 동안 K 리그 2 의 김천상무 FC 에서 임대로 활약하며 팀의 리그 우승과 이듬해

1 부 리그 승격에 기여했습니다. 그는 2023 년 3 월 30 일, 대전 코레일 FC 를 상대로 2-1 승리를 거둔 FA 컵

2 라운드 경기에서 김천상무 소속으로 데뷔전을 치렀습니다. 2023 시즌 동안 김준홍은 9 경기에 출전해

5 번의 클린시트와 23 개의 세이브를 기록하며 7 승 2 무 0 패의 성적을 거두고 K 리그 2 우승을

차지했습니다. 김천상무에서 1 년 반 동안 총 26 경기에 출전한 김준홍은 14 번의 클린시트를

기록했습니다.

김준홍은 2016 년 인천 유나이티드 유소년 팀에서 전북 현대 모터스 FC 아카데미로 이적하며 축구 경력을

시작했습니다. 그는 전북 아카데미를 거쳐 2021 년 6 월 2 일, 전북 현대 1 군과 첫 프로 계약을

체결했습니다. 골키퍼인 그는 2021 년 8 월 28 일 수원 FC 와의 2-2 무승부 경기에서 클럽 데뷔를 하였고,

2021 년 10 월 20 일 수원 삼성 블루윙즈를 상대로 4-0 승리를 거두며 전북에서 첫 클린시트를

기록했습니다. 3 시즌 동안 김준홍은 20 경기에 출전해 8 번의 클린시트를 기록했으며, 2023 년 1 월 16 일

김천 상무 FC 로 임대 이적했습니.

김준홍은 U-16, U-17, U-19, U-20 대한민국 청소년 국가대표팀에서 활약했으며, 특히 2023 년 U-20

월드컵에서 한국이 4 위를 기록하는 데 중요한 역할을 했습니다. 2023 년 8 월, 21 세의 나이에 웨일스와

사우디아라비아와의 친선 경기를 위해 첫 성인 국가대표팀 호출을 받았습니다.

김준홍은 1996 년 MLS(메이저 리그 축구) 출범 이후 일곱 번째 한국 선수로 이 리그에 진출한 선수입니다.

현재 MLS 에서 활동 중인 한국 선수는 김준홍과 미네소타 유나이티드의 정상빈 두 명이며, 지금까지

MLS 에서 뛰었던 한국 출신 선수는 총 일곱 명입니다:

- 정상빈 – 미네소타 유나이티드 (2023 년 – 현재)

- 홍명보 – LA 갤럭시 (2003–04)

- 이영표 – 밴쿠버 화이트캡스 (2012–13)

- 황인범 – 밴쿠버 화이트캡스 (2019–20)

- 김기희 – 시애틀 (2018–19)

- 김문환 – 로스앤젤레스 FC (2021–22)

김준홍

포지션: 골키퍼

출생지: 전주, 전라북도

국가: 대한민국

생년월일: 2003 년 6 월 3 일

나이: 21 세

신장: 188cm

체중: 68kg

이적 상황: 국제 선수

이적 사항: D.C. 유나이티드는 대한민국 K 리그 1 의 전북 현대 모터스 FC 에서 골키퍼 김준홍을

영입했습니다. 김준홍은 P-1 비자와 국제 이적 증명서(ITC)를 받는 대로 공식 계약이 체결됩니다. 블랙 앤

레드는 김준홍과 2027 년까지 3 년 계약을 체결하고, 2028 년에는 옵션이 포함된 계약을 맺었습니다

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.