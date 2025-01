ECO Canada organise un camp d’entrainement pour étudiants : Objectif Carboneutralité

CALGARY, CANADA, January 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Suite au succès du camp d’entrainement sur la carboneutralité au Holland College courant novembre 2024, ECO Canada est ravi de présenter « le camp virtuel d’entrainement Objectif Carboneutralité les 18 et 19 janvier 2025.

Durant la prochaine décennie, le Canada aura besoin de plus de 40 000 travailleurs environnementaux qualifiés chaque année. ECO Canadaa pour mission de combler l'écart entre les besoins de l'industrie et les futurs professionnels de l'environnement grâce à des possibilités uniques d'apprentissage intégré au travail.

Ce camp d'entraînement Objectif Carboneutralité offert par ECO Canada aidera les étudiant·es post-secondaires de tout le Canada à acquérir une compréhension de base, des compétences pratiques et des relations industrielles concrètes dans le secteur de l'environnement, et tout cela depuis le confort de leur propre bureau.

“Mon expérience du camp d'entraînement a été très précieuse pour quelqu'un qui cherche à appliquer ses compétences dans un secteur où il existe un travail plus « significatif » ou « utile ». Même si je suis sûr que je n'ai fait qu'effleurer la surface, le fait d'apprendre la langue et de faire quelques calculs m'a aidé à me sentir beaucoup moins intimidé à l'idée de transférer mes compétences” - Andrew Jupina, étudiant en gestion de projet au Holland College.



“En tant qu'étudiante en marketing sans expérience préalable dans le secteur de l’environnement, mais désireuse de faire quelque chose de bien pour la planète, le camp Carboneutralité m'a apporté des connaissances fondamentales, des aperçus précieux sur les industries énergétiques nationales et provinciales, et des pistes de carrière potentielles. Merci ECO Canada d'être venu dans notre école et d'avoir organisé un événement d'une telle qualité!”- Roxanne Huang, marketing et gestion de la publicité.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui au camp d’entrainement virtuel Objectif Carboneutralité: https://www.eventbrite.ca/e/inscription-carboneutralite-101-camps-dentrainement-virtuel-etudiant-bilingue-1109465223349?aff=oddtdtcreator

Le camp d’entrainement Objectif Carboneutralité est financé par Table ronde des affaires et de l’enseignement supérieur (TRAES), avec le soutien du gouvernement du Canada.

La Table ronde des affaires et de l’enseignement supérieur (TRAES) est une organisation non partisane et à but non lucratif qui réunit les meilleures entreprises du Canada et les principaux établissements d'enseignement postsecondaire pour relever les défis en matière de compétences, de talents et d'économie. Depuis 2015, TRAES a connecté, convoqué et tiré parti de la puissance de ses membres pour créer des opportunités pour les étudiants et les travailleurs de l'enseignement postsecondaire, stimuler l'innovation et favoriser la collaboration. Pour en savoir plus, consultez le site www.bher.ca et les ressources d'apprentissage intégré au travail pour explorer, investir et créer des opportunités d'AIT de qualité.

À propos d’ECO Canada :

ECO Canada est le gardien de l’industrie environnementale canadienne. De la création d’emplois et du financement des salaires à la formation et à la recherche sur le marché du travail, nous défendons la carrière d’un professionnel de l’environnement de bout en bout. Nous visons à promouvoir et à stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l’industrie, tout en veillant à ce que le respect de l’environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons mis en place des partenariats universitaires, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d’emploi dans le domaine de l’environnement et contribuer à pourvoir le marché du travail.

Nous travaillons avec le gouvernement, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l’industrie et les publics internationaux pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial en matière de solutions innovantes pour la main-d’œuvre et de création d’emplois. Nous demeurons la source de référence sur le marché du travail environnemental ; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances de l’industrie en matière d’économie et de main-d’œuvre, qui permettent d’identifier les lacunes en matière de main-d’œuvre.

Pour ECO Canada :

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada

media@staging.eco.ca

###

